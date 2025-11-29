Deportes Tolima vs. Independiente Santa Fe EN VIVO: Liga BetPlay ¿dónde ver? HOY sábado

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Deportes Tolima vs. Independiente Santa Fe

El partido de la fecha 4 de los cuadrangulares en la presente Liga BetPlay se llevará a cabo este sábado 29 de noviembre a partir de las 5:30 p.m., duelo que en Colombia se podrá ver por la señal de Win + Fútbol y por la plataforma digital de Win Play.

Lea también: Dimayor se pronunció ante los vuelos cancelados: ¿se reprograman los partidos?

En los Estados Unidos se tendrá que sintonizar Fanatiz USA, fuboTV y fubo Latino 2; de igual manera, se podrá ver el partido de manera internacional por la página web de Bet365 para los suscriptores de esta casa de apuestas.