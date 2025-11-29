Actualizado:
Sáb, 29/11/2025 - 15:32
Deportes Tolima vs. Independiente Santa Fe EN VIVO: Liga BetPlay ¿dónde ver? HOY sábado
El partido se juega en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.
Hora y canal de TV para ver EN VIVO Deportes Tolima vs. Independiente Santa Fe
El partido de la fecha 4 de los cuadrangulares en la presente Liga BetPlay se llevará a cabo este sábado 29 de noviembre a partir de las 5:30 p.m., duelo que en Colombia se podrá ver por la señal de Win + Fútbol y por la plataforma digital de Win Play.
Lea también: Dimayor se pronunció ante los vuelos cancelados: ¿se reprograman los partidos?
En los Estados Unidos se tendrá que sintonizar Fanatiz USA, fuboTV y fubo Latino 2; de igual manera, se podrá ver el partido de manera internacional por la página web de Bet365 para los suscriptores de esta casa de apuestas.
EN VIVO: Deportes Tolima vs. Independiente Santa Fe
Más horarios para ver el partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 17:30 horas
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 18:30 horas
Argentina, Uruguay y Brasil: 19:30 horas
ET Estados Unidos: 17:30 horas
PT Estados Unidos: 14:30 horas.
Fuente
Antena 2