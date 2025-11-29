Cargando contenido

Santa Fe y Deportes Tolima en duelo por los cuadrangulares de Liga BetPlay 2025-II
Futbolistas de Santa Fe y Deportes Tolima
Sáb, 29/11/2025 - 15:32

Deportes Tolima vs. Independiente Santa Fe EN VIVO: Liga BetPlay ¿dónde ver? HOY sábado

El partido se juega en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Deportes Tolima vs. Independiente Santa Fe 

El partido de la fecha 4 de los cuadrangulares en la presente Liga BetPlay se llevará a cabo este sábado 29 de noviembre a partir de las 5:30 p.m., duelo que en Colombia se podrá ver por la señal de Win + Fútbol y por la plataforma digital de Win Play. 

En los Estados Unidos se tendrá que sintonizar Fanatiz USA, fuboTV y fubo Latino 2; de igual manera, se podrá ver el partido de manera internacional por la página web de Bet365 para los suscriptores de esta casa de apuestas.  

EN VIVO: Deportes Tolima vs. Independiente Santa Fe

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 17:30 horas 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 18:30 horas 

Argentina, Uruguay y Brasil: 19:30 horas 

ET Estados Unidos: 17:30 horas                                      

PT Estados Unidos: 14:30 horas.

