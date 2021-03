Deportivo Cali: Alfredo Arias devela sus claves para vencer a América en el clásico

Este jueves se llevará a cabo una nueva edición del clásico vallecuacano entre Deportivo Cali y América de Cali, donde el cuadro verdiblanco es líder y será local en Palmaseca; mientras que los escarlatas urgen de una victoria para meterse al grupo de los 8.

Alfredo Arias sabe la importancia del clásico y además quiere avanzar hacia la prematura clasificación, por eso en rueda de prensa dejó una serie de conceptos claros sobre lo que espera de su equipo y lo que significa enfrentar al bicampeón colombiano en el derbi del Valle.

“Desde que se acabó el partido en Manizales (sábado 0-0 vs Once Caldas), todos estamos pensando en el próximo rival. Es el clásico rival y eso es un aditamento especial. Vale 3 puntos, pero no hay duda que es diferente y marca situaciones. Le damos la importancia que tiene. Es un clásico ante un rival que viene de ser campeón y entonces tenemos que mejorar nuestra actuación para superarlo. Nosotros vamos a salir a ganar, seguramente ellos también. Vamos a ir por los 3 puntos desde el minuto 1 al 90. Después los que deciden son los jugadores. Confío mucho en ellos, en la regularidad que han tenido y valoro que me regalen 11 fechas primero. Les agradezco estar en esta situación. Nunca me tocó vivirla”, señaló en primera medida el estratega uruguayo.

“Uno quiere ganar, no solo el clásico sino todos los partidos. El clásico uno lo quiere ganar más. He tenido la suerte de estar en equipos que tienen clásicos grandes y en todos lados hemos tratado de defender el escudo que nos tocaba, el honor, la gloria y más que nada la historia de cada club. Nosotros más que nadie sabemos que cuando entremos a la cancha es más que un partido y trataremos de jugarlo muy bien y de correr más que el rival para ganar”, subrayó sobre el cotejo de este jueves.

Y cerró halando de cómo encarar a su rival: “No sé lo que va a hacer el América. Debemos estar preparados para que nos presionen o que nos esperen en tres cuartos de cancha. Sé lo que tenemos que hacer nosotros. Hay que correr más y vencerlos en cada uno de los duelos y eso no lo puedo hacer yo, ya no lo sé hacer. Hoy en día los jugadores míos son los que deben solventar esa situación”.

“Si hay una característica que tienen los clásicos en todo el mundo es que no hay favoritos. Como estamos en la tabla no debe desconcentrarnos, ni perjudicarnos. No debemos perder la actitud. Está en nosotros si nos va a perjudicar o beneficiar. Favorito no hay. Vamos a tener que jugar muy bien y correr mucho para vencer al rival de vecindario”, apostilló.

Alfredo Arias ha dirigido dos clásicos con Deportivo Cali dejando saldo de un triunfo y un empate.