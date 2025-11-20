Actualizado:
Jue, 20/11/2025 - 20:21
Deportivo Cali anunció oficialmente su nuevo nombre
El cuadro Azucarero entró en una reestructuración administrativa y recientemente se convirtió en Sociedad Anónima.
Deportivo Cali continúa ejecutando cambios estructurales en medio de la crisis financiera que enfrenta desde hace varias temporadas. El club Azucarero, que recientemente anunció su conversión a sociedad anónima, dio un nuevo paso en su proceso de reestructuración institucional.
Puede leer: Atlético Huila ya NO jugaría en Yumbo
¿Cuál es el nuevo nombre de Deportivo Cali?
Este jueves 20 de noviembre, el equipo confirmó un ajuste clave: deja de llamarse Asociación Deportivo Cali y adopta oficialmente el nombre Club Profesional Deportivo Cali S.A., una modificación alineada con su nueva figura jurídica.
El cambio de nombre se confirmó a través de los perfiles oficiales del club en redes sociales, donde también se hizo un ajuste al respectivo nombre de usuario (@).
La transformación busca ordenar las finanzas y cumplir con los compromisos adquiridos en los últimos años, los cuales llevaron al Cali a someterse a un proceso de reestructuración obligatoria. El objetivo es avanzar en el pago de deudas y garantizar sostenibilidad a largo plazo.
En lo deportivo, Deportivo Cali mantendrá en el banquillo a Alberto Gamero, quien liderará el proyecto para 2026. La directiva ya trabaja en la confección de la plantilla y se esperan anuncios de refuerzos en las próximas semanas.
La apuesta es construir un equipo competitivo que permita al club recuperar protagonismo en la Liga Betplay, después de varias campañas irregulares que lo alejaron de los primeros lugares.
Le puede interesar: Andrés Iniesta llega al ciclismo y tendrá equipo en el World Tour
Uno de los grandes retos será volver a disputar cuadrangulares, algo que el cuadro verdiblanco no logra desde hace varias temporadas.
Además, el nuevo proyecto deportivo buscará alejar definitivamente al Cali de la zona de descenso, un riesgo que ha acompañado al equipo en los últimos torneos. La nueva era como sociedad anónima espera marcar un punto de inflexión.
Somos @DeportivoCaliCP, Club Profesional Deportivo Cali S.A. 💚 pic.twitter.com/XMNkgef3qL— Deportivo Cali (@DeportivoCaliCP) November 20, 2025
Fuente
Antena 2