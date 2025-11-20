Deportivo Cali anunció oficialmente su nuevo nombre

Deportivo Cali continúa ejecutando cambios estructurales en medio de la crisis financiera que enfrenta desde hace varias temporadas. El club Azucarero, que recientemente anunció su conversión a sociedad anónima, dio un nuevo paso en su proceso de reestructuración institucional.

Puede leer: Atlético Huila ya NO jugaría en Yumbo

¿Cuál es el nuevo nombre de Deportivo Cali?

Este jueves 20 de noviembre, el equipo confirmó un ajuste clave: deja de llamarse Asociación Deportivo Cali y adopta oficialmente el nombre Club Profesional Deportivo Cali S.A., una modificación alineada con su nueva figura jurídica.

El cambio de nombre se confirmó a través de los perfiles oficiales del club en redes sociales, donde también se hizo un ajuste al respectivo nombre de usuario (@).

La transformación busca ordenar las finanzas y cumplir con los compromisos adquiridos en los últimos años, los cuales llevaron al Cali a someterse a un proceso de reestructuración obligatoria. El objetivo es avanzar en el pago de deudas y garantizar sostenibilidad a largo plazo.