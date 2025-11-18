Deportivo Cali apunta alto y firmaría contrato con 'gigante' británico

Deportivo Cali avanza en su proceso de reestructuración institucional y un nuevo punto empieza a tomar fuerza dentro del plan del club. Comunicadores cercanos a la institución informaron que existe la posibilidad de que el equipo firme un contrato con Reebok como nuevo sponsor a partir de 2026.

Puede leer: Santa Fe tiene tres jugadores lesionados para cuadrangulares

Actualmente el Cali tiene un vínculo con la marca Hillside, pero la dirigencia busca llegar a un acuerdo para interrumpir ese contrato. La intención es abrirle paso a la llegada de Reebok, que entraría a vestir al equipo en el marco del nuevo proyecto deportivo y administrativo.

Reebok vestiría a tres equipos de la Liga Betplay

Reebok no tiene presencia en el fútbol colombiano en este momento, aunque su desembarco en la liga parece inminente. La marca también estaría muy cerca de convertirse en sponsor deportivo de Once Caldas e Independiente Medellín.

En el caso del Cali, el club ve con buenos ojos la alianza, pues significaría un impulso para su imagen y un respaldo a la reestructuración que adelanta desde hace varios meses. El acuerdo, de cerrarse, sería uno de los movimientos más relevantes del equipo para el próximo año, teniendo en cuenta las ganancias económicas que se proyectarían.