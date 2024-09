Hernán Torres sentenció su futuro en el Deportivo Cali: "Ya no puedo hablar más"

Deportivo Cali volvió a perder la Liga Betplay. El conjunto comando por Hernán Torres no pudo sumar de a tres en su duelo ante Deportivo Pasto y las críticas no se hicieron esperar. Varios hinchas presentes en el Estadio Palmaseca invadieron el terreno de juego y manifestaron su descontento con la situación que vive el club.

Tras la derrota y la acumulación de los malos resultados, el técnico tolimense salió a hablar sobre lo que fue el encuentro y la situación que vive el equipo en la actualidad. Torres apuntó los principales errores de su plantilla, pero también señaló las condiciones sobre su continuidad en el club.

En primer lugar, el técnico señaló que no tienen pensado renunciar al club. Sin embargo, en sus palabras también resaltó que su trabajo depender de sumar los resultados que necesita el equipo para poder huirle a la lucha por la permanencia y pensar en la chance de jugar las finales.

Continuidad en el equipo

“Yo no salgo corriendo ante la adversidad, nunca me ha tocado nada fácil, esto es fútbol, las cosas cuando no se dan es culpa mía, es mi responsabilidad esta derrota. Hay mentalidad de trabajar y mejorar”

“Ya no puedo hablar más, hay que hablar es con resultados y ejecutando y si no salen ya saben lo que pasa. Necesitamos urgentemente los resultados, veníamos con gran ilusión y vea lo que sucedió en este juego, el hincha quiere ver que el equipo gane y nos hemos esforzado, sí o sí hay que ganar”

Su proceso en el club

“Sabíamos que el reto no era fácil y cada juego tratamos de corregir, pero las cosas a veces no se dan. Se sigue trabajando y la cosa está complicada. Todos hemos hecho nuestra para revertir esta situación”

Reacción de los hinchas

“Comprendemos la molestia del hincha, el fútbol es trabajar y sí es desesperante cuando se pierden tres partidos seguidos. Hay que solucionar esto de alguna manera”

La presión ante los malos resultados

“Todos los partidos los comenzamos bien y nos vamos diluyendo, vamos a preguntar en el grupo que es lo que sucede, ante Santa Fe fue igual. Corregiremos ese punto. La presión en esta situación es normal, pero estamos trabajando fuerte, pero hay que manejar esa presión sino la situación se nos puede ir al traste”

Por ahora,Cali se alista para lo que será su siguiente partido en la Liga Betplay. El conjunto azucarero tiene como objetivo ganar en su visita ante Deportes Tolima en el marco de la fecha 9.