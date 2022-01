Deportivo Cali espera definir el futuro de Andrés Colorado

Deportivo Cali, campeón del Fútbol Profesional Colombiano, ha tenido poco movimiento en el mercado de fichajes, ya que solo había anunciado la renovación del contrato de Guillermo De Amores, Teófilo Gutiérrez y Hernán Menosse. Sin embargo, en las últimas se ha conocido que tres jugadores están listo para trabajar bajo las órdenes de Rafael Dudamel.

Se trata de Sebastián Leyton, Aldair Gutiérrez y Harold Santiago Mosquera. Leyton, que llega desde La Serena de Chile, ya fue presentado oficialmente y realizó su primer entrenamiento.

Por otro, el equipo 'azucarero' está a la espera por definir el futuro del volante de primera línea Andrés Colorado. El mediocampista terminó su préstamo, por lo que regresó a Cortuluá, aunque actualmente está con la Selección Colombia preparando el partido amistoso contra Honduras.

Al respecto, Óscar Ignacio Martán, presidente de Cortuluá, explicó, en diálogo con Los Dueños del Balón de Antena 2 Cali, que la idea del equipo 'corazón del Valle' es vender al volante, pero para que haga proceso en el exterior y no se "pierda en otro país".

Sin embargo, en caso de no recibir una oferta importante, la primera opción es que vuelva a Deportivo Cali y dispute la Copa Conmebol Libertadores.

"De Colorado son tres años y siempre la expectativa es vender. No se ha vendido, aunque se ha estado cerca, la pandemia afectó muchas cosas. Tuvimos oportunidades de venderlo, pero si se queda en Colombia es en Cali. Tenemos el pensamiento de que cuando salga, no se ha presentado la oportunidad ideal, es saber vender, guardar un porcentaje, no es vender a un equipo y que el jugador se desaparezca, queremos que haga carrera", dijo Martán.