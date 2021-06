Deportivo Cali: explotó Alfredo Arias y dejó su cargo a disposición del club

La polémica se ha enardecido durante los últimos días en Deportivo Cali por cuenta de unas declaraciones del presidente Marco Caicedo donde manifestó que una de las razones para darle continuidad a Alfredo Arias fue el valor de la posible indemnización de su contrato. Esto teniendo en cuenta que va hasta diciembre de 2021 y que los resultados deportivos no fueron los mejores.

Ante esto, el técnico uruguayo respondió en rueda de prensa y dejó claro que él no pidió ninguna indemnización y que si lo desean todavía está dispuesto a abandonar el Deportivo Cali: “No es una respuesta que tenga que dar yo, pero voy a decir lo que siento: Más allá de que esta es mi pasión y vivo para esto cada vez que me pongo una camiseta, es un trabajo el cual tiene de por medio un contrato con derechos y obligaciones para ambas partes. Si alguna de las partes no cumple, tiene que indemnizar a la otra por el incumplimiento del contrato”.

Lea también: Juventus alista la renovación de Cuadrado: "Solo falta la firma"

“Pero va más allá de si yo renunciaba y tenía que pagar dinero, que la verdad no he renunciado en ningún lado y no lo voy a hacer. Renunciar no es una palabra en mí, el renunciamiento para mí no existe. Si me equivoqué o acerté, pero trabajé honestamente y dignamente no voy a renunciar, pero si pude perder partidos y el campeonato, pero lo que no voy a perder es la dignidad”, agregó el DT.



Luego dio varios detalles de su conversación con los dirigentes tras la eliminación con Tolima en cuartos de final de la Liga Betplay: “Si hay alguien tiene dudas de que yo no soy digno porque me quedo, les voy a contestar con esto: Terminado el partido con Tolima llamé a los dirigentes, al gerente técnico y al presidente, y como las palabras a veces quedan en el aire, hice mensajes también escritos diciendo que yo liberada al club de mi indemnización, que si era por dinero que me dejaban, que no dudaran y trajeran a otro mejor que yo. Liberé al club, es una de las cosas que me duele que nadie lo haya dicho, liberé al club y al presidente de la indemnización a pagar, lo hice expresamente en tres o cuatro personas con mensajes escritos”.

De interés: “Estamos exigiendo nuestro derecho al debido proceso”: presidente de Nacional

Y explicó: “Pedí, eso sí, que nos contestaran antes de terminar la semana porque si no iban a seguir con nosotros, era lo mejor quedarnos, arreglar la rescisión, sin la indemnización, solo me tenían que pagar hasta el día en que trabajara, que es lo que hecho en todos lados. A mí nadie me ha tenido que pagar un peso de más y he tratado de cumplir con el contrato”.



Y cerró recordando su compromiso con el club haciendo hincapié en su “dignidad”, pero dejando sobre la mesa su continuidad ante la polémica que se dio con los directivos: “Esa es mi respuesta, pude haber perdido partidos, pude haber cometido errores porque soy un ser humano, pero soy digno, la dignidad que me enseñaron mis padres. Hace un año y medio que no voy a mi casa, pude irme de vacaciones este año, me quedé acá trabajando con la Sub 17 y Sub 20, con los jugadores que habían estado prestados a otros equipos. Si alguien tiene duda de mi dignidad, no me conoce, esa oferta sigue en pie, porque como me encontré con unas declaraciones que no van de acuerdo con lo que habíamos hablado, esta oferta sigue en pie, estamos a tiempo. No me quedo en ningún lugar donde no me quieran, pero sí pido que me paguen hasta el día que trabaje”.