Actualizado:
Dom, 16/11/2025 - 10:18
Deportivo Cali le robaría el arquero a un histórico de Liga Betplay
La dirigencia verdiblanca ha analizado varias hojas de vida para la posición.
Deportivo Cali continúa trabajando en la conformación de su plantel para la temporada 2026 y una de las prioridades es reforzar la portería. El club ha explorado diferentes alternativas con el objetivo de encontrar un guardameta confiable para liderar el proyecto deportivo del próximo año.
Puede leer: Definido el primer eliminado de los cuadrangulares del Torneo Betplay
En un principio, se había mencionado el interés por Neto Volpi, arquero brasileño con pasado en América de Cali y que actualmente es el segundo portero del Deportes Tolima. Sin embargo, esa opción parece haberse enfriado en las últimas semanas.
El arquero que podría llegar a Deportivo Cali
Ahora toma fuerza un nuevo nombre para el Cali: Éder Chaux, arquero ibaguereño de 33 años que pertenece a Independiente Medellín. Su experiencia y recorrido en el FPC lo ponen como candidato firme para ocupar el arco del Cali en 2026.
Aunque Chaux tiene contrato vigente con el DIM hasta diciembre de 2026, su salida no sería imposible. El hecho de no ser titular habitual facilita la posibilidad de una negociación que lo acerque al conjunto verdiblanco.
No sería la primera vez que el nombre de Chaux aparece en la órbita del Cali. Hace algunos años ya estuvo cerca de llegar, pero las partes no lograron un acuerdo económico y deportivo.
En esta oportunidad, Medellín no vería con malos ojos su salida, especialmente porque cuenta con Washington Aguerre como inicialista y evalúa promover al juvenil Iker Blanco al primer equipo.
Le puede interesar: Confirman cuál será el nuevo nombre de Atlético Huila
La trayectoria de Éder Chaux
Chaux, antes de arribar al DIM, defendió los colores de equipos como Deportes Tolima, Boyacá Chicó, Real Estelí, Patriotas, América de Cali, Junior y Once Caldas, en algunos clubes fue titular habitual, aunque en los 'grandes' le ha costado ganarse el puesto.
El Cali espera cerrar la operación en las próximas semanas para garantizar estabilidad en una posición clave y comenzar a definir el resto de refuerzos que completarán el proyecto para 2026.
Fuente
Antena 2