Deportivo Cali le robaría el arquero a un histórico de Liga Betplay

Deportivo Cali continúa trabajando en la conformación de su plantel para la temporada 2026 y una de las prioridades es reforzar la portería. El club ha explorado diferentes alternativas con el objetivo de encontrar un guardameta confiable para liderar el proyecto deportivo del próximo año.

En un principio, se había mencionado el interés por Neto Volpi, arquero brasileño con pasado en América de Cali y que actualmente es el segundo portero del Deportes Tolima. Sin embargo, esa opción parece haberse enfriado en las últimas semanas.

El arquero que podría llegar a Deportivo Cali

Ahora toma fuerza un nuevo nombre para el Cali: Éder Chaux, arquero ibaguereño de 33 años que pertenece a Independiente Medellín. Su experiencia y recorrido en el FPC lo ponen como candidato firme para ocupar el arco del Cali en 2026.

Aunque Chaux tiene contrato vigente con el DIM hasta diciembre de 2026, su salida no sería imposible. El hecho de no ser titular habitual facilita la posibilidad de una negociación que lo acerque al conjunto verdiblanco.