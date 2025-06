Deportivo Cali no quiere dejar ir a Jarlan Barrera: insólito motivo lo retiene

El primer semestre deportivo en el Fútbol Profesional Colombiano está a punto de llegar a su fin y junto con ello se conocerán los equipos campeones de los respectivos torneos, pero también le da paso a los clubes para que comiencen a trabajar en la respectiva reestructuración de sus plantillas, en donde justamente Deportivo Cali tendrá una intensa labor.

La escuadra 'azucarera' no tuvo un buen arranque en la temporada y con el pasar de los partidos se presentaron gran variedad de problemas en cuanto a lo deportivo, pero principalmente en lo económico, trayendo consigo varias repercusiones como varias salidas a causa de no poder renovar contratos o no poder ponerse al día con los respectivos pagos reglamentarios, tal como pasa con el experimentado delantero, Jarlan Barrera, quien no se ha podido desvincular de la institución a causa de la retención de varios pagos.

Cali le debe a Jarlan Barrera varios sueldos

Recientemente, Cali reapareció con un comunicado oficial con respecto a la incorporación de un nuevo inversor y puso fin a la cantidad especulaciones que hay alrededor con respecto al futuro de la institución, en especial con relación a la gran cantidad salidas que se han venido presentando al no poder realizar los respectivos pagos de la nómina, aunque todavía no se han tomado medidas formales al respecto y uno de los mayores perjudicados es Jarlan Barrera.

El atacante de 29 años decidió rescindir de su contrato con el club justo a penas terminó su participación en la Liga BetPlay, pero desde entonces comenzó otro problema, ya que no se ha podido desvincular ya que según informó Salomé Fajardo en Despierta Win, comentó que habló con su representante y la institución le debe dos meses de salario y una prima al futbolista.