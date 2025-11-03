Deportivo Cali quiere a un delantero y se fija en un exMedellín

Deportivo Cali atraviesa un cierre de temporada lleno de incertidumbre. El equipo verdiblanco, ya eliminado de la Liga Betplay 2025-II y sin opciones de ingresar a los cuadrangulares semifinales, analiza una profunda reestructuración deportiva. A ello se suma la duda sobre la continuidad del técnico Alberto Gamero y de varios jugadores cuyos contratos finalizan en diciembre.

Puede leer: [Video] Efraín Juárez se le 'plantó' a hinchas de Pumas durante protesta

El delantero que podría llegar a Deportivo Cali

En medio de ese panorama, el club vallecaucano ya piensa en refuerzos para 2026, y uno de los nombres que ha surgido con fuerza es el del delantero argentino Luciano Pons, actual jugador de Atlético Bucaramanga.

Pons, de 35 años, vive uno de los mejores momentos de su carrera. En lo que va del año, ha disputado 45 partidos con el conjunto santandereano y ha marcado 20 goles, convirtiéndose en una de las figuras más regulares del equipo dirigido por Leonel Álvarez.

Según información revelada en medios locales, Deportivo Cali ya sostuvo conversaciones con el representante del jugador, quien confirmó el interés del cuadro azucarero. Sin embargo, aclaró que la primera opción de renovación la tiene Bucaramanga, que planea hacer un esfuerzo económico para retenerlo.