Deportivo Cali quiere a un delantero y se fija en un exMedellín
El representante del futbolista ya estaría negociando con el cuadro vallecaucano.
Deportivo Cali atraviesa un cierre de temporada lleno de incertidumbre. El equipo verdiblanco, ya eliminado de la Liga Betplay 2025-II y sin opciones de ingresar a los cuadrangulares semifinales, analiza una profunda reestructuración deportiva. A ello se suma la duda sobre la continuidad del técnico Alberto Gamero y de varios jugadores cuyos contratos finalizan en diciembre.
El delantero que podría llegar a Deportivo Cali
En medio de ese panorama, el club vallecaucano ya piensa en refuerzos para 2026, y uno de los nombres que ha surgido con fuerza es el del delantero argentino Luciano Pons, actual jugador de Atlético Bucaramanga.
Pons, de 35 años, vive uno de los mejores momentos de su carrera. En lo que va del año, ha disputado 45 partidos con el conjunto santandereano y ha marcado 20 goles, convirtiéndose en una de las figuras más regulares del equipo dirigido por Leonel Álvarez.
Según información revelada en medios locales, Deportivo Cali ya sostuvo conversaciones con el representante del jugador, quien confirmó el interés del cuadro azucarero. Sin embargo, aclaró que la primera opción de renovación la tiene Bucaramanga, que planea hacer un esfuerzo económico para retenerlo.
El atacante argentino pertenece a la Universidad de Chile, club que lo cedió al Bucaramanga por una temporada. Su préstamo vence el 31 de diciembre de 2025, por lo que su futuro deberá definirse antes del inicio del próximo año competitivo.
Fuentes cercanas a la negociación señalan que el Cali busca un delantero con experiencia en el fútbol colombiano, y Pons encaja en ese perfil por su paso por Independiente Medellín entre 2022 y 2023, donde también tuvo un rendimiento destacado.
Desde la dirigencia del equipo vallecaucano confían en que la presencia de un referente goleador pueda fortalecer el proyecto deportivo para 2026, especialmente ante la irregularidad ofensiva mostrada durante el presente campeonato.
En las próximas semanas se espera una decisión definitiva sobre el futuro de Luciano Pons, quien analiza ofertas tanto de Bucaramanga como de Cali. Su fichaje podría convertirse en uno de los movimientos más sonados del mercado de fichajes del fútbol colombiano.
