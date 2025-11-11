Deportivo Cali respira: dos jugadores renovarán su contrato y seguirán para 2026

Deportivo Cali y los dos jugadores que sí renovarán su contrato

El conjunto dirigido por el técnico Alberto Gamero no cumplió el objetivo de clasificar a los cuadrangulares de la presente Liga BetPlay y ahora piensa en lo que será el 2026, temporada en la que no estarán varios jugadores.

De acuerdo con información del periodista Felipe Sierra, hay dos jugadores que sí renovarán su contrato que vence en diciembre de este 2025, se trata del lateral derecho Fabián Viáfara, jugador de 33 años que goza de una alta experiencia en el fútbol colombiano.

El otro futbolista es de origen extranjero, es el defensor central uruguayo Joaquín Varela, quien según la fuente tiene encaminada su continuidad en el club, recordando que el jugador pertenece a Águilas Doradas y se negocia la extensión del préstamo o la compra definitiva.