Mar, 11/11/2025 - 13:57
Deportivo Cali respira: dos jugadores renovarán su contrato y seguirán para 2026
El conjunto 'azucarero' va conformando su nómina para la siguiente temporada.
Uno de los equipos más grandes del fútbol colombiano es sin duda el Deportivo Cali, conjunto poseedor de 10 títulos de liga local y que cuenta con un gran número de hinchas en el país, club que por su historia y tradición sorprende no ver en la fase final de la presente Liga BetPlay.
El rendimiento del Deportivo Cali no ha sido el mejor en este 2025, periodo donde el club sufrió la culminación de una crisis financiera que busca resolver tras la venta del 85 % del equipo a la organización IDC Network y la previa contratación del técnico Alberto Gamero.
Deportivo Cali y los dos jugadores que sí renovarán su contrato
El conjunto dirigido por el técnico Alberto Gamero no cumplió el objetivo de clasificar a los cuadrangulares de la presente Liga BetPlay y ahora piensa en lo que será el 2026, temporada en la que no estarán varios jugadores.
De acuerdo con información del periodista Felipe Sierra, hay dos jugadores que sí renovarán su contrato que vence en diciembre de este 2025, se trata del lateral derecho Fabián Viáfara, jugador de 33 años que goza de una alta experiencia en el fútbol colombiano.
El otro futbolista es de origen extranjero, es el defensor central uruguayo Joaquín Varela, quien según la fuente tiene encaminada su continuidad en el club, recordando que el jugador pertenece a Águilas Doradas y se negocia la extensión del préstamo o la compra definitiva.
Las bajas del Deportivo Cali para el 2026
Los reportes indican que Andrey Estupiñán, Fabián Castillo, Javier Reina, Yeison Gordillo, Rafael Bustamante, Luis Manuel Orejuela y el uruguayo Guzmán Corujo no seguirán en el equipo verde de la ciudad de Cali.
Así las cosas, tal y como pasó el semestre pasado, el conjunto ‘azucarero’ volverá a tener un cambio numeroso en su plantilla de jugadores, lo que provoca una labor más complicada para Alberto Gamero, que debe volver a conformar un equipo entorno a los hombres que se fueron y los que vendrán.
