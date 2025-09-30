¿Deportivo Cali se resigna? cuentas para clasificar en Liga BetPlay

Deportivo Cali mantiene vivas sus opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, a pesar de caer en la fecha 13 en condición de visita ante Águilas Doradas.

El equipo 'azucarero' se ubica en la décima posición con 17 puntos, luego de cuatro victorias, cinco empates y cuatro derrotas.

A pesar de estar cerca de la octava posición, los dirigidos por Alberto Gamero tienen un difícil panorama para lograr la clasificación, teniendo en cuenta el exigente calendario.

Cali recibirá en Palmaseca a Deportivo Pereira, América de Cali, Alianza y visitará a Atlético Nacional, Deportes Tolima y Santa Fe.

Para conseguir el boleto a los cuadrangulares semifinales, el equipo de Alberto Gamero tendrá que sumar, como mínimo, 13 puntos para llegar a 30 unidades.