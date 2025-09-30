Actualizado:
Mar, 30/09/2025 - 14:13
¿Deportivo Cali se resigna? cuentas para clasificar en Liga BetPlay
El equipo 'azucarero' tiene un difícil panorama para meterse en los cuadrangulares semifinales.
Deportivo Cali mantiene vivas sus opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, a pesar de caer en la fecha 13 en condición de visita ante Águilas Doradas.
El equipo 'azucarero' se ubica en la décima posición con 17 puntos, luego de cuatro victorias, cinco empates y cuatro derrotas.
A pesar de estar cerca de la octava posición, los dirigidos por Alberto Gamero tienen un difícil panorama para lograr la clasificación, teniendo en cuenta el exigente calendario.
Cali recibirá en Palmaseca a Deportivo Pereira, América de Cali, Alianza y visitará a Atlético Nacional, Deportes Tolima y Santa Fe.
Para conseguir el boleto a los cuadrangulares semifinales, el equipo de Alberto Gamero tendrá que sumar, como mínimo, 13 puntos para llegar a 30 unidades.
Calendario de Deportivo Cali para terminar la Liga BetPlay
Fecha 14:
Deportivo Cali Vs Deportivo Pereira
Fecha 15
Atlético Nacional Vs Deportivo Cali
Fecha 16
Deportivo Cali Vs América de Cali
Fecha 17
Deportes Tolima Vs Deportivo Cali
Fecha 18
Deportivo Cali Vs Alianza
Fecha 19
Santa Fe Vs Deportivo Cali
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay
1. Junior - 25 puntos
2. Atlético Bucaramanga - 24 puntos
3. Medellín - 24 puntos
4. Fortaleza - 24 puntos
5. Atlético Nacional - 23 puntos
6. Deportes Tolima - 20 puntos
7. Independiente Santa Fe - 20 puntos
8. Alianza - 19 puntos
9. Llaneros - 18 puntos
10. Deportivo Cali - 17 puntos
11. Once Caldas - 16 puntos
12. Deportivo Pereira - 15 puntos
13. América - 14 puntos
14. Águilas Doradas - 14 puntos
15. Millonarios - 14 puntos
16. Envigado - 13 puntos
17. Unión Magdalena - 12 puntos
18. Boyacá Chicó - 11 puntos
19. La Equidad - 11 puntos
20. Deportivo Pasto - 10 puntos
Fuente
Antena 2