Deportivo Cali sigue invicto y Alfredo Arias analizó los puntos clave ante el Medellín

Deportivo Cali empató 1-1 en el duelo ante el Independiente Medellín en el Atanasio Girardot. El equipo ‘Azucarero’ empezó arriba en el marcador y le empataron en los minutos finales del juego. El club sigue puntero, invicto y mostrando un gran fútbol.

Alfredo Arias, técnico del conjunto vallecaucano, habló sobre el rendimiento de la escuadra durante el compromiso. El entrenador resaltó que el estilo de juego se mantiene en la cancha, pero hay detalles que sin duda se deben mejorar de cara a los próximos encuentros.

"El equipo hizo un gran partido, debo felicitar a mis jugadores, venir a esta cancha ante un rival como este, jugar así, tenerle la pelota, atacar todo el partido, no es fácil y lo hicieron. Hay que corregir la finalización", dijo Arias sobre la filosofía de su equipo.

"Nosotros vamos invictos, de visita hemos ganado 4 y empatamos este", aseguró el timonel, pues se logró conseguir un punto importante en condición de visitante pese a las adversidades. Por ello hay que resaltar lo positivo antes de entrar a señalar los errores, dijo el estratega uruguayo.

Respecto a lo ocurrido en los últimos minutos, momento en el cual el DIM igualó el marcador, Arias resaltó que era obvio que el Medellín como local iba a intentar acercarse al gol; sin embargo, esto no opacó el buen encuentro hecho del Cali.

"Yo no creo que hayamos perdido el control del juego, creo que no definimos bien, el último pase, empezamos a fallar. Los números no mienten, prevalecimos en el juego, posesión, jugadas creadas", resaltó.

Finalmente, el timonel hizo la autocrítica de la falta de definición que perjudica a la escuadra. "Medellín debía atacarnos porque era el local, era normal eso. Nos vuelve a pasar que no definimos las jugadas que tenemos, ya sea por nervios o por apuro. Para otra vez será", concluyó.

Deportivo Cali suma 21 puntos en nueve juegos disputados y tiene una diferencia de gol de 6. El segundo es el Deportes Tolima con 17 cifras en siete encuentros.