Deportivo Cali sufre en Liga BetPlay: se confirma la lesión de 2 titulares

Se trata del mediocampista Andrés Felipe Colorado Sánchez y el delantero Avilés Hurtado.

Colorado sufrió un trauma cerrado de cara y luego de los respectivos exámenes médicos se encontró una doble fractura de mandíbula.

Ante esta situación, al mediocampista se le realizó un procedimiento quirúrgico de reducción abierta y fijación interna con material de osteosíntesis para estabilizar la fractura.

Andrés Colorado tendrá una incapacidad de cuatro semanas.

Por otro lado, el delantero Avilés Hurtado, que se ha convertido en gran figura de Deportivo Cali, sufrió un trauma muscular en la "cara posterior del muslo derecho que compromete la unión miotendinosa y la porción proximal del músculo del bíceps femoral".

Hurtado está en la etapa 2 de rehabilitación.