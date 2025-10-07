Actualizado:
Deportivo Cali sufre en Liga BetPlay: se confirma la lesión de 2 titulares
El equipo vallecaucano está luchando por clasificar a los cuadrangulares semifinales.
Deportivo Cali está luchando por meterse al grupo de los ocho en la Liga BetPlay. El equipo 'azucarero' se ubica en la octava casilla con 20 unidades y ha despertado ilusión en su afición, después de algunas temporadas en las que ocupó los últimos lugares.
Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que el cuadro vallecaucano sufrió dos bajas para visitar a Atlético Nacional este martes 14 de octubre en la fecha 14 del certamen local.
📋 Comunicado Médico.— Deportivo Cali (@AsoDeporCali) October 7, 2025
El Departamento Médico de Deportivo Cali informa que, tras las evaluaciones y controles realizados, se ha emitido un nuevo parte sobre el estado de salud de los jugadores Andrés Felipe Colorado Sánchez y Avilés Hurtado Herrera.
Ambos futbolistas continúan…
Se trata del mediocampista Andrés Felipe Colorado Sánchez y el delantero Avilés Hurtado.
Colorado sufrió un trauma cerrado de cara y luego de los respectivos exámenes médicos se encontró una doble fractura de mandíbula.
Ante esta situación, al mediocampista se le realizó un procedimiento quirúrgico de reducción abierta y fijación interna con material de osteosíntesis para estabilizar la fractura.
Andrés Colorado tendrá una incapacidad de cuatro semanas.
Por otro lado, el delantero Avilés Hurtado, que se ha convertido en gran figura de Deportivo Cali, sufrió un trauma muscular en la "cara posterior del muslo derecho que compromete la unión miotendinosa y la porción proximal del músculo del bíceps femoral".
Hurtado está en la etapa 2 de rehabilitación.
Calendario de Cali en la Liga BetPlay
Fecha 15
Atlético Nacional Vs Deportivo Cali
Fecha 16
Deportivo Cali Vs América
FEcha 17
Deportes Tolima Vs Deportivo Cali
Fecha 18
Deportivo Cali Vs Alianza
Fecha 19
Santa Fe Vs Deportivo Cali
Fecha 20
Deportivo Cali Vs Once Caldas
