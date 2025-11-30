Cargando contenido

Deportivo Cali - 2025
Plantilla del Deportivo Cali
X: @DeportivoCaliCP
Liga Betplay
Actualizado:
Dom, 30/11/2025 - 12:41

Deportivo Cali sufre una nueva baja para 2026; futbolista se va a inesperado club

El equipo 'azucarero' deberá suplir la ausencia de este futbolista.

Siguen los movimientos en el presente mercado de fichajes, donde uno de los equipos que no logró avanzar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay, el Deportivo Cali, ya inició la pretemporada y va conformando su plantilla de jugadores para lo que será el 2026. 

El conjunto dirigido por el técnico Alberto Gamero, que sigue en el banquillo del Deportivo Cali para el 2026, ha tenido varias bajas en su nómina y se le suma una más que recientemente se dio a conocer. 

Futbolista sale del Deportivo Cali para jugar en el Torneo BetPlay 

Se trata del lateral derecho Cristian Graciano, futbolista antioqueño de apenas 22 años que no seguirá más en el Deportivo Cali y ahora continuará su carrera en la Segunda División del fútbol colombiano, más exactamente para militar en el Real Cartagena, club que no pudo lograr el acsenso a la máxima categoría y seguirá un año más jugando en el Torneo BetPlay. 

Cabe mencionar que Graciano estaba en las filas del conjunto ‘azucarero’ en condición de préstamo desde enero del 2025, cedido por parte del Deportivo Independiente Medellín, club con el que ha rescindido su contrato (dejándole 50% de una futura venta), para firmar vínculo con el equipo ‘heroico’ por 2 años (hasta diciembre de 2027). 

Las bajas del Deportivo Cali para el 2026 

A la salida de Graciano (que sumó 10 partidos en este segundo semestre de año con el 'azucarero'), reportes han indicado que ya son seis las bajas que presenta el equipo verde de la ciudad de Cali para la siguiente temporada.

En esa lista aparecen jugadores como Javier Reina, Yeison Gordillo, Rafael Bustamante, el uruguayo Guzmán Corujo y Fabián Castillo, este último quien se encuentra actualmente en negociaciones con el Internacional de Bogotá (antiguo club de La Equidad). 

Fuente
Antena 2
