Deportivo Cali sufre una nueva baja para 2026; futbolista se va a inesperado club

Siguen los movimientos en el presente mercado de fichajes, donde uno de los equipos que no logró avanzar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay, el Deportivo Cali, ya inició la pretemporada y va conformando su plantilla de jugadores para lo que será el 2026.

El conjunto dirigido por el técnico Alberto Gamero, que sigue en el banquillo del Deportivo Cali para el 2026, ha tenido varias bajas en su nómina y se le suma una más que recientemente se dio a conocer.

