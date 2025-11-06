Actualizado:
Deportivo Cali tiene en la mira a delantero de Nacional; sería fichado para 2026
El equipo de Alberto Gamero necesita conformar una nueva nómina.
Ya son varios los equipos de la Liga BetPlay que han quedado eliminados de manera anticipada en el presente certamen, uno de ellos es el Deportivo Cali, conjunto dirigido por el técnico Alberto Gamero que no pudo cumplir el objetivo de avanzar a los cuadrangulares.
El equipo ‘azucarero’, que en este segundo semestre del año fue vendido en un 85 % a la organización IDC Network para aliviar entre otras cosas una difícil crisis financiera, ya piensa en lo que será la nómina del 2026, pues varios jugadores dirán adiós una vez acabe la temporada.
Deportivo Cali tiene en el radar a delantero de Atlético Nacional
Pensando en mejorar lo hecho este año y alejarse de manera contundente del ‘fantasma’ del descenso, el Deportivo Cali tendrá que conforman una nueva nómina debido a la salida de varios futbolistas, por eso, en zona de ataque tiene en su radar a un delantero de Atlético Nacional.
Se trata del ecuatoriano Billy Arce, jugador de 27 años que ha perdido cabida en el equipo de Diego Arias y que ante un interés de otro grande del fútbol colombiano podría salir del conjunto ‘verdolaga’, así lo confirmó el periodista Alexis Rodríguez de Win Sports, mencionando que el atacante, aunque no es prioridad, está en la carpeta del Cali para ser refuerzo en 2026.
Billy Arce está tramitando su nacionalidad colombiana
El delantero que ha disputado 9 partidos en la presente Liga BetPlay y que no ha podido anotar ni un solo gol en este certamen, podría despertar un gran interés en el Deportivo Cali si llega a nacionalizarse colombiano, pues no gastaría un cupo de extranjero ante un posible fichaje.
Cabe recordar que Billy Arce acaba su contrato con Atlético Nacional en diciembre de este 2025 y todavía no llegan reportes de una posible renovación, por eso, el futuro del jugador estaría lejos del ‘verdolaga’ y podría ubicarse en el cuadro caleño para el 2026.
