Deportivo Cali tiene en la mira a delantero de Nacional; sería fichado para 2026

Ya son varios los equipos de la Liga BetPlay que han quedado eliminados de manera anticipada en el presente certamen, uno de ellos es el Deportivo Cali, conjunto dirigido por el técnico Alberto Gamero que no pudo cumplir el objetivo de avanzar a los cuadrangulares.

El equipo ‘azucarero’, que en este segundo semestre del año fue vendido en un 85 % a la organización IDC Network para aliviar entre otras cosas una difícil crisis financiera, ya piensa en lo que será la nómina del 2026, pues varios jugadores dirán adiós una vez acabe la temporada.

