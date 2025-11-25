Actualizado:
Mar, 25/11/2025 - 21:52
Deportivo Cali tiene sorpresas: los 21 jugadores que asistieron a pretemporada
El conjunto 'azucarero' sigue buscando refuerzos para su plantilla.
Deportivo Cali fue uno de los equipos que no pudo avanzar a los cuadrangulares en la presente Liga BetPlay, el conjunto dirigido por el técnico Alberto Gamero terminó lejos del grupo de los ocho ubicado en la casilla 14 con 21 puntos, a 8 unidades el último clasificado, el América.
El equipo 'azucarero', que en este segundo semestre del año tuvo un cambio de dueños (IDC Network compró el 85 % del club) buscando superar una difícil situación financiera que lo obligó a presentar demoras en los pagos de salarios a los jugadores, buscará en la siguiente temporada ser protagonista y pelear títulos.
Deportivo Cali ya empezó la pretemporada
Alberto Gamero confía en un proceso a largo plazo y por eso sigue al frente del equipo ‘azucarero’, que nuevamente tuvo algunas bajas en su nómina de jugadores, pero que, según información reciente del periodista Andrés Muñoz, algunos que sonaban para salir podrían mantenerse en la plantilla.
Fueron 21 los jugadores que asistieron este martes a la primera sesión de entrenamientos del Cali pensando en lo que será el 2026, allí, aparecen nombres que sonaban para irse en este mercado de fichajes como Andrey Estupiñán, el lateral Luis Manuel Orejuela y el atacante uruguayo Fernando Mimbacas.
La lista de jugadores presente en el primer entrenamiento previo al 2026
Cabe mencionar que, aunque algunos futbolistas estén presentes en la pretemporada no se garantiza su continuidad en la siguiente campaña, sin embargo, algunos jugadores que también sonaban para salir si no están incluidos en la lista, tales como Fabián Castillo, Javier Reina, Yeison Gordillo, Rafael Bustamante y el uruguayo Guzmán Corujo.
En la lista que se presenta a continuación no solo están incluidos los jugadores contemplados para el primer equipo, sino que también se nombran futbolistas del Cali Sub-20, quienes podrían ser considerados en algún momento por el técnico Gamero.
Arqueros: Alejandro Rodríguez, Alejandro Rojo Sub-20, Miguel Sánchez, Santiago Ruíz y Santiago Mondragón Sub-20.
Defensas centrales: Joaquín Varela, Julián Quiñones, Felipe Aguilar y Mateo Benitez Sub-20
Laterales: Luis Orejuela, Fabián Viáfara, Andrés Correa y Jhon Barreiro Sub-20.
Mediocampistas: Yani Quintero, Andrés Colorado, Ronald Rodallega Sub-20, Santiago Martínez Sub-20, Johan Martínez, Matías Orozco Sub-20 y Santiago Colonia Sub-20.
Extremos: Andrey Estupiñán, Jaider Moreno, Michael Aponza, Juan José Montoya, Juan Manuel Arango Sub-20 y Robert Patiño.
Delanteros: Avilés Hurtado, Fernando Mimbacas, Jhon Cabal, Kleiton Cuellar, Jean Galindo Sub-20 y Sebastián Berbessí Sub-20.
