Deportivo Cali tiene sorpresas: los 21 jugadores que asistieron a pretemporada

Deportivo Cali fue uno de los equipos que no pudo avanzar a los cuadrangulares en la presente Liga BetPlay, el conjunto dirigido por el técnico Alberto Gamero terminó lejos del grupo de los ocho ubicado en la casilla 14 con 21 puntos, a 8 unidades el último clasificado, el América.

El equipo 'azucarero', que en este segundo semestre del año tuvo un cambio de dueños (IDC Network compró el 85 % del club) buscando superar una difícil situación financiera que lo obligó a presentar demoras en los pagos de salarios a los jugadores, buscará en la siguiente temporada ser protagonista y pelear títulos.

