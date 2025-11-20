Deportivo Cali trabaja para cumplirle pedido a Gamero para 2026

Cali le cumplirá deseo a Gamero

Dentro de las gestiones para conformar la nómina que competirá en 2026 está lograr la continuidad del delantero Andrey Estupiñán.

Al atacante de 31 años se le termina su contrato el próximo 31 de diciembre de 2025, sin embargo, en un principio no hubo acercamientos para renovar el vínculo, a pesar de que el entrenador lo tenía entre sus planes.

Este jueves 20 de noviembre el periodista Mariano Olsen dio a conocer que al interior de Deportivo Cali se tomó la decisión de iniciar acercamientos con Andrey Estupiñán para renovar su contrato.