Jue, 20/11/2025 - 12:41
Deportivo Cali trabaja para cumplirle pedido a Gamero para 2026
El equipo 'azucarero' arma su nómina para el próximo año.
Deportivo Cali ya trabaja en lo que será la temporada 2026, después de no conseguir la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025.
En medio de días determinantes para confirmar la conversión a sociedad anónima, en la institución 'azucarera' también se llevan a cabo gestiones para conformar la nómina que tendrá a su cargo el director técnico Alberto Gamero el próximo año.
Cali le cumplirá deseo a Gamero
Dentro de las gestiones para conformar la nómina que competirá en 2026 está lograr la continuidad del delantero Andrey Estupiñán.
Al atacante de 31 años se le termina su contrato el próximo 31 de diciembre de 2025, sin embargo, en un principio no hubo acercamientos para renovar el vínculo, a pesar de que el entrenador lo tenía entre sus planes.
Este jueves 20 de noviembre el periodista Mariano Olsen dio a conocer que al interior de Deportivo Cali se tomó la decisión de iniciar acercamientos con Andrey Estupiñán para renovar su contrato.
A pesar de la intención del cuadro vallecaucano, el atacante estaría considerando ofertas de otros clubes del Fútbol Profesional Colombiano, que han manifestado interés en sus servicios.
Se espera que Estupiñán le dé prioridad a Deportivo Cali, ya que fue considerado como pieza clave de Gamero en su proyecto durante el segundo semestre de 2025.
