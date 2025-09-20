Deportivo Pasto vs Santa Fe EN VIVO hora y canal para ver liga Betplay

Deportivo Pasto afronta este duelo con la motivación de jugar en su casa y ante su gente, un escenario donde suele hacerse fuerte. El equipo nariñense buscará imponer su estilo de juego, con orden en defensa y velocidad en ataque, para sumar una victoria que le permita alejarse de los últimos puestos de clasificación y recuperar confianza en la Liga.

Independiente Santa Fe, en cambio, llega con la presión de conseguir puntos que lo mantengan en la pelea por los ocho. El conjunto bogotano ha mostrado altibajos en el semestre, pero confía en la experiencia de sus referentes para marcar diferencia y en la capacidad de sus jóvenes para aportar frescura en un partido que promete ser intenso en el Estadio Departamental Libertad.