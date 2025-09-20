Deportivo Pasto vs Santa Fe EN VIVO hora y canal para ver liga Betplay
Pasto recibe a Santa Fe por la fecha 12 de la liga Betplay.
El estadio Departamental Libertad se prepara para recibir el duelo entre Deportivo Pasto e Independiente Santa Fe por la fecha 12 del campeonato liguero colombiano. En un duelo de dos equipos que viven panoramas muy diferentes, mientras uno llega casi en la última posición de la liga el otro pelea por mantenerse dentro del grupo de los ocho.
Deportivo Pasto afronta este duelo con la motivación de jugar en su casa y ante su gente, un escenario donde suele hacerse fuerte. El equipo nariñense buscará imponer su estilo de juego, con orden en defensa y velocidad en ataque, para sumar una victoria que le permita alejarse de los últimos puestos de clasificación y recuperar confianza en la Liga.
Independiente Santa Fe, en cambio, llega con la presión de conseguir puntos que lo mantengan en la pelea por los ocho. El conjunto bogotano ha mostrado altibajos en el semestre, pero confía en la experiencia de sus referentes para marcar diferencia y en la capacidad de sus jóvenes para aportar frescura en un partido que promete ser intenso en el Estadio Departamental Libertad.
Hora y canal para ver el partido
El partido entre Santa Fe y Pasto se jugará hoy sábado 20 de septiembre de 2025 a partir de las 6:20p.m. y se podrá ver a través de la señal en vivo de Win Sports, Win Sports+ y Win Play.