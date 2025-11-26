Actualizado:
Mié, 26/11/2025 - 17:29
Deportivo Pereira anunció quiénes son sus nuevos dueños
El cuadro Matecaña espera recuperarse de la crisis que viene sufriendo y volver a ser protagonista de Liga Betplay.
Deportivo Pereira anunció este miércoles 26 de noviembre quiénes son sus nuevos dueños, y dio a conocer que la próxima semana convocará a una rueda de prensa para presentarlos oficialmente y posiblemente dar a conocer detalles de la negociación y objetivos.
En un comunicado oficial, Deportivo Pereira "informa a los medios de comunicación, a la hinchada y al público en general que la nueva empresa propietaria del club será GROUP EMPRESARIOS FULL CCI DUBAI COLOMBIA S.A.S.".
El club dio a conocer que "la rueda de prensa se realizará la próxima semana, tan pronto como el representante legal llegue de Europa". Se esperan la fecha, horario y sede de la misma, aunque es posible que se realice en la sede administrativa del Pereira.
El escueto comunicado contó con la firma de Álvaro de Jesús López Bedoya, Presidente de Deportivo Pereira, quien será clave en la rueda de prensa de la próxima semana y seguramente rendirá algunas cuentas del club, así como hablará del proyecto deportivo para 2026.
Es pertinente recordar que Deportivo Pereira ha venido afrontando una crisis financiera, la cual ha hecho mella en el ámbito deportivo. El cuerpo técnico comandado por Rafael Dudamel renunció, así como varios futbolistas de la plantilla.
De hecho, los futbolistas profesionales entraron en cese de actividades y por eso el Pereira tuvo que afrontar sus últimos juegos de la Liga Betplay con una plantilla juvenil y el entrador de este proceso.
Ahora, se espera que el Pereira se ponga al día en las mensualidades que le adeuda a jugadores y cuerpo técnico saliente, y posteriormente se oficialicen los acuerdos de palabra que ya tiene con algunos futbolistas bien sea para su continuidad o vinculación pensando en 2026.
Actualmente el Ministerio del Deporte está adelantando un proceso de investigación a Deportivo Pereira, y se presume que no solventar las deudas adquiridas, podría perder el reconocimiento deportivo.
🔴🟡 Comunicado Oficial | 26.11.2025 pic.twitter.com/yFPZCiHXoN— Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) November 26, 2025
