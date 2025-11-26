Deportivo Pereira anunció quiénes son sus nuevos dueños

Deportivo Pereira anunció este miércoles 26 de noviembre quiénes son sus nuevos dueños, y dio a conocer que la próxima semana convocará a una rueda de prensa para presentarlos oficialmente y posiblemente dar a conocer detalles de la negociación y objetivos.

En un comunicado oficial, Deportivo Pereira "informa a los medios de comunicación, a la hinchada y al público en general que la nueva empresa propietaria del club será GROUP EMPRESARIOS FULL CCI DUBAI COLOMBIA S.A.S.".

El club dio a conocer que "la rueda de prensa se realizará la próxima semana, tan pronto como el representante legal llegue de Europa". Se esperan la fecha, horario y sede de la misma, aunque es posible que se realice en la sede administrativa del Pereira.

El escueto comunicado contó con la firma de Álvaro de Jesús López Bedoya, Presidente de Deportivo Pereira, quien será clave en la rueda de prensa de la próxima semana y seguramente rendirá algunas cuentas del club, así como hablará del proyecto deportivo para 2026.