Pereira recibe golpe: inician suspensión de reconocimiento deportivo

Deportivo Pereira terminó jugando sus últimos partidos de la Liga BetPlay con el equipo Sub-20. Poco a poco, el segundo semestre se fue derrumbando por la mala gestión del presidente Álvaro López que llegó a adeudar grandes sumas de dinero para jugadores, cuerpo técnico y trabajadores de la institución, el Ministerio del Trabajo suspendió labores del club como primer aviso.

Cuando todo parecía que iba a salir a flote con el comunicado del presidente y máximo accionista de la institución risaraldense afirmando que iba a haber un cambio de dueños por la inversión de la nueva empresa propietaria, Group Empresarios Full CCI Dubai Colombia S.A.S. que había llegado a un acuerdo con Álvaro Lípez, todo se vino abajo.

No alcanzaron ni a presentar al nuevo dueño, puesto que iban a esperar a que regresara de Europa. Pues, este martes 2 de diciembre, el Ministerio del Deporte envió un comunicado anunciando el proceso de suspensión del reconocimiento deportivo. La DIMAYOR podría tomar cartas en el asunto como sucedió con el Cúcuta Deportivo en 2021 y desafiliar al cuadro pereirano.

MINISTERIO DEL DEPORTE INICIÓ EL PROCESO DE SUSPENSIÓN DEL RECONOCIMIENTO DEPORTIVO DEL PEREIRA

Crisis total en las oficinas del Deportivo Pereira. No tomaron el primer aviso del Ministerio del Trabajo con la suspensión de actividades laborales y ahora suman un nuevo dolor de cabeza por los lados del Ministerio del Deporte que tomó una decisión fundamentada en las deudas que tiene el club con jugadores, cuerpo técnico y trabajadores de la institución.

Las deudas ascienden a más de cuatro meses en algunos casos con jugadores y el Ministerio del Deporte se cansó de llamar la atención. Tomaron cartas en el asunto con el inicio del proceso de suspensión de reconocimiento deportivo.

En el comunicado, afirman que, “el Ministerio del Deporte informa que, este martes 2 de diciembre, se inició el proceso de notificación al Club Profesional Deportivo Pereira F.C.S.A., de la Resolución 001053 del 2 de diciembre de 2025, de conformidad con el artículo 67 y SS de la Ley 1427 de 2011, en la cual se ordena la suspensión del reconocimiento deportivo del Club Profesional Deportivo Pereira F.C.S.A., tras verificarse el incumplimiento de obligaciones laborales y tributarias, conforme al artículo 8 de la Ley 1445 de 2011”.

Sin duda alguna, esta situación recuerda al caso del Cúcuta Deportivo en 2021 que desapareció y en 2022 le permitieron regresar a la segunda división, un lugar que no se merecía el cuadro cucuteño, especialmente porque por culpa de la crisis administrativa fue que tuvo que aguantar tres años dentro del Torneo BetPlay.

Pereira corre el riesgo de desaparecer hasta nueva orden en donde tendrán que hacer todos los trámites administrativos para buscar ponerse al día. Esto le permitiría regresar a competencia, pero tendrá que conseguir el ascenso nuevamente.

AL PEREIRA LE QUEDA UN RECURSO PARA SALVAR EL RECONOCIMIENTO DEPORTIVO

Con la llegada de los nuevos dueños, el club deberá demostrar en los próximos días que está comprometido con ponerse al día con todos los jugadores, cuerpos técnicos e integrantes del cuerpo administrativo.

De acuerdo con el periodista Felipe Sierra, Pereira tendrá un tiempo de diez días para estar al día con todas las deudas. En caso de que esto no suceda después de una nueva revisión del Ministerio del Deporte, se procederá a suspender definitivamente el reconocimiento deportivo del cuadro pereirano.

Si esto último sucede, el club desaparecerá acabando una historia de tradición y de un equipo histórico que suma una estrella en la primera división. Su regreso podría tomar un tiempo y sería en la segunda división.

En caso de que se llegue a la próxima instancia, la Dimayor tiene que eliminar la ficha profesional del equipo y llevar a cabo la respectiva desafiliación, dejándolo sin opciones de disputar competencias oficiales.

El club podría volver a competir por medio de trámites administrativos, pero este escenario solamente los dejaría comenzar nuevamente desde la segunda división, tal como le pasó al Cúcuta Deportivo en 2020.