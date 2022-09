"Desafortunadamente no salió como queríamos": Mayer pide excusas tras derrota ante Nacional

Cali tuvo un partido poco amigable en su visita a Nacional. El conjunto vallecaucano empezó perdiendo muy rápido con el gol de Andrés Andrade y terminó cayendo tras una goleada por 3-0.

Vea también: Pasto hizo vale su localía y el Junior de Comesaña se aleja de 'los ocho'

Después de la caída del conjunto azucarero, las sensaciones no terminaron siendo las mejores para Mayer Candelo. El entrenador manifestó en rueda de prensa algunas inconformidades y apuntó los errores de su equipo en una plaza complicada.

Defensa en línea de tres: “Claro que soy responsable. Soy el que dije que jugáramos así. Armé el equipo para jugar así. Hoy no cerramos la línea de los 3 centrales como lo habíamos hecho el partido anterior, que nos dio mucha solidez. En el momento nos tocó cambiar. En 10 minutos íbamos 2-0. Buscamos una estabilidad y evitar que Nacional aprovechara los espacios que habíamos dejado. Se trabajó y desafortunadamente no salió como queríamos. Eso nos hizo ver un poco mal”, dijo el entrenador verdiblanco.

Futuro del Deportivo Cali: “Tiempo de trabajo no hay porque en 2 días tenemos que estar en Tuluá e ir solo a jugar. Solo tenemos que pensar es en recuperar a los jugadores en la parte física y anímica. El trajín ha sido fuerte. Los resultados no nos han acompañado y así se hace más difícil. Guste o no, psicológicamente te afecta. Lo que más necesitamos es recuperarlos. Queda corregir en videos y no en la práctica. No hay tiempo para seguirlos desgastando. Viene una seguidilla de partidos que no nos da para trabajar mucho”.

Teo Gutiérrez y la capitanía “El tema de la capitanía, Germán Mera ha sido constante en todos los partidos. Teo en un momento fue y desafortunadamente para él, tuvo dos expulsiones que lo han dejado por fuera de los partidos. Mera ha sido el líder de la defensa y de nuestro equipo. Ha hecho méritos para ser el capitán. Por eso sigue con la capitanía”.

Le puede interesar: "Calienta Zidane": Los mejores memes de la salida del técnico de Olympiakos

Por ahora, Cali prepara su siguiente compromiso. Los azucareros visitarán a Cortuluá a mitad de semana en el Doce de Octubre.