Desazón en Deportivo Cali por un jugador que "está pensando en renunciar"

Deportivo Cali parece 'no pegarle a una', pues viene de empatar con Patriotas y sigue peleando por no caer a la segunda división, pese a que actualmente no está en casilla de descenso directo. Asimismo, parece que hay una crisis interna en el plantel, y algunos jugadores 'amenazan' con tomar decisiones.

Recientemente se conoció que "un jugador está pensando seriamente en renunciar a Deportivo Cali", debido a que el ambiente interno no es el mejor, aparentemente hay inconformismo con la dirigencia y el cuerpo técnico, y el rechazo de la hinchada es constante.

La información fue entregada por el periodista Mariano Olsen, quien en varias ocasiones ha entregado detalles oportunos sobre la actualidad del cuadro Azucarero; eso sí, el argentino no entregó detalles sobre esta afirmación que reavivó la polémica en redes sociales.

¿Quién es el futbolista que renunciaría a Deportivo Cali?

Pese a que Olsen no dio el nombre del jugador, las versiones de otros comunicadores y de los propios hinchas apuntan a que el futbolista que tiene en sus planes renunciar a Deportivo Cali es Andrés Felipe 'Rifle' Andrade, pues no parece estar a gusto con las condiciones actuales del equipo.

Claro está que Andrade no es el único jugador inconforme en el Cali, sino que hay varios futbolistas que no tienen buenas sensaciones con la actualidad del equipo en todos sus aspectos, e incluso temen ante la reacción que puedan tener los hinchas por un hipotético descenso.

Por lo pronto, Deportivo Cali se centra en los próximos partidos de la Liga Betplay, buscando sumar algunos puntos que le permitan mantener la categoría al menos de cara a la próxima temporada. Además, se enfoca en los cuartos de final de la Copa Betplay.