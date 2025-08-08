Descartado; técnico que sonaba para Millonarios y Nacional firmó con club argentino

Los jugadores de fútbol no son los únicos que se mueven en el mercado de fichajes, pues los entrenadores también suelen cambiar de clubes y empezar nuevas aventuras en equipos que busquen modificar su dirección técnica.

Pues bien, en los últimos días se dio a conocer una información acerca del interés que tendrían dos equipos grandes del fútbol colombiano en un director técnico argentino, sin embargo, el estratega es noticia este viernes al ser confirmado como nuevo DT de Godoy Cruz.

