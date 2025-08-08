Actualizado:
Descartado; técnico que sonaba para Millonarios y Nacional firmó con club argentino
El entrenador argentino va a dirigir un equipo que disputa la Copa Sudamericana.
Los jugadores de fútbol no son los únicos que se mueven en el mercado de fichajes, pues los entrenadores también suelen cambiar de clubes y empezar nuevas aventuras en equipos que busquen modificar su dirección técnica.
Pues bien, en los últimos días se dio a conocer una información acerca del interés que tendrían dos equipos grandes del fútbol colombiano en un director técnico argentino, sin embargo, el estratega es noticia este viernes al ser confirmado como nuevo DT de Godoy Cruz.
Walter Ribonetto ya tiene nuevo equipo en Argentina
Una información del periodista Adrián Magnoli empezó con los rumores acerca de un posible interés que tendría tanto Millonarios como Atlético Nacional en la contratación del entrenador argentino Walter Ribonetto, exjugador de Junior en su etapa como futbolista.
Y es que el comentarista deportivo aseguró que Ribonetto descartó la oferta que le había realizado el Unión Magdalena por el interés que había en dos grandes del fútbol colombiano, donde muchas asimilaron que los involucrados serían Millonarios y Nacional, quienes tendrían dudas en la continuidad de su actual técnico.
David González y Javier Gandolfi entran en periodo de prueba
La información del posible interés de Millonarios y Atlético Nacional en el técnico argentino queda hundida tras la confirmación del vínculo con Godoy Cruz, sin embargo, esto no evita que los entrenadores mencionados tengan su cargo asegurado.
El equipo ‘embajador’ deberá empezar a sumar puntos en la Liga BetPlay luego de sufrir tres derrotas consecutivas sin ni siquiera poder anotar un gol; mientras que Gandolfi tiene su gran desafío en lo que serán los octavos de final de la Copa Libertadores, cuando enfrente al equipo brasileño de Sao Paulo el próximo 12 y 19 de agosto.
