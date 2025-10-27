Actualizado:
Lun, 27/10/2025 - 20:31
Desde América no se confían en el cierre de Liga: "hay que estar preparado para todo"
América enfrenta un calendario complicado en búsqueda de la clasificación.
América de Cali vive un buen cierre de semestre, pues lo cierto es que el equipo dirigido por David González ha encontrado un ritmo y una idea de trabajo lo que le ha permitido al cuadro de la capital del Valle cosechar buenos resultados que lo tienen soñando con entrar a cuadrangulares finales y con la Copa Betplay.
Ante esto, y tras el triunfo del pasado viernes contra el Junior de Barranquilla, el jugador Andrés Felipe Roa habló con Antena 2 Cali sobre su desempeño y las críticas que ha recibido por parte de parte de la hinchada.
Le puede interesar: Oficial: el equipo tradicional del FPC que seguirá en la B en el 2026
Otras Noticias
"Contento por lo que se viene haciendo, creo que el fútbol es así. Por ahí, cuando las cosas no van de la mejor manera, hay que estar preparado para todo, para lo bueno y lo no tan bueno", destacó.
"Tratar de ir creciendo en lo futbolístico, ir conociéndonos de a poco con los compañeros y contento porque el equipo se siente cada vez más cómodo", mencionó el jugador con pasado en el Deportivo Cali.
Problemas para América en la Fecha 18
La fecha 18 no ha iniciado y ya está enmarcada por problemas de organización que podría causar un gran contratiempo para la liga, ya que el partido que estaba pactado para el jueves 30 de octubre entre Boyacá Chicó y América de Cali en el Estadio El Campín ya no se llevaría a cabo en este escenario deportivo.
Lea también: Confirmados los grupos de cuadrangulares del Torneo Betplay 2025-II
En la comisión encargada del tema para que se desarrolle el compromiso, hubo cinco votos en contra y solo dos a favor, por lo que la sede fue descartada a tan solo 3 días de llevarse a cabo el duelo.
Fuente
ANTENA 2