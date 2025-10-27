Desde América no se confían en el cierre de Liga: "hay que estar preparado para todo"

América de Cali vive un buen cierre de semestre, pues lo cierto es que el equipo dirigido por David González ha encontrado un ritmo y una idea de trabajo lo que le ha permitido al cuadro de la capital del Valle cosechar buenos resultados que lo tienen soñando con entrar a cuadrangulares finales y con la Copa Betplay.

Ante esto, y tras el triunfo del pasado viernes contra el Junior de Barranquilla, el jugador Andrés Felipe Roa habló con Antena 2 Cali sobre su desempeño y las críticas que ha recibido por parte de parte de la hinchada.

Le puede interesar: Oficial: el equipo tradicional del FPC que seguirá en la B en el 2026

