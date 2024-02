Desde Junior le envían mensaje a Néstor Lorenzo: "quiero estar en la Selección"

Junior de Barranquilla ha tenido un brillante inicio de temporada 2024 en la Liga BetPlay al mantenerse invicto y líder después de cuatro jornadas. El equipo 'rojiblanco' registra diez puntos luego de tres victorias y un empate.

En las primeras fechas del certamen, los dirigidos por Arturo Reyes han demostrado un destacado nivel, similar al que les permitió lograr el título del segundo semestre de 2023.

Uno de los jugadores más destacados que ha tenido Junior en los últimos meses es el lateral izquierdo Gabriel Fuentes. El zaguero de 26 años ha sido elogiados por su rendimiento desde que regresó a Barranquilla tras un corto paso por el Real Zaragoza de la segunda división de España.

Gabriel Fuentes sueña con la Selección Colombia

En rueda de prensa realizada el martes 6 de febrero, Fuentes se refirió a su sueño de ser convocado a la Selección Colombia por parte del director técnico Néstor Lorenzo.

“La competencia que tenemos hoy en día me ha beneficiado a mí y a todos los del equipo. Estamos creciendo. En lo personal hay un tema de crecimiento que he tenido en el último tiempo, he aprendido cosas, me he atrevido a ponerlas en práctica y eso me ha ayudado demasiado” afirmó el jugador.

A pesar de que ha recibido múltiples elogios, el futbolista samario dejó claro que la competencia interna en Junior le permitirá seguir subiendo su nivel y acercarse a una posible convocatoria.

“Para mí es un sueño estar en la Selección, lo quiero, lo sueño, lo anhelo y trabajo para eso. Esas ganas no deben ser de palabra, hay que demostrarlas partido a partido en la cancha, que es donde uno como jugador realmente habla. El grupo me ha ayudado a crecer. La competencia acá es bárbara, nadie quiere dar descanso, nadie quiere salir. Si ustedes vieran los entrenos entenderían el porqué del nivel no solo mío sino de todo el equipo. Sé que debo dar más para estar en la Selección. Espero que la oportunidad llegue”, puntualizó.