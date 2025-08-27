Destapan problema con Adrián Ramos que sentencia su futuro en América

A final del 2024, Adrián Ramos tomó la decisión de acabar su ciclo con el América de Cali. En un emotivo video antes de la final de la Copa BetPlay frente a Atlético Nacional, el goleador oriundo de Santander de Quilichao, Cauca dijo adiós del cuadro escarlata, pero no así del fútbol profesional a la espera de definir su futuro.

Con el tiempo, aparecieron rumores de que Real Cartagena, Atlético Bucaramanga y hasta Independiente Santa Fe estaban interesados en contar con el ex Borussia Dortmund, pero nunca trascendieron las conversaciones. Estuvo más cerca de tomar al cuadro heroico, pero, aunque agradeció el interés, su futuro no iba a estar vinculado con los cartageneros.

Volvió al América para entrenarse y no perder actividad física en caso de que le llegara una oportunidad. Justamente, Tulio Gómez dejó la puerta abierta al afirmar en diálogo con Antena 2 Cali que, “Adrián nunca ha dejado de ir a entrenar en América. En su sabiduría está o no está apto. Es muy profesional”.

Mientras se pone a tiro con la posibilidad de arreglar un vínculo con América de Cali, Adrián Ramos espera conocer la decisión que tomen en el club, dado que la ventana de jugadores libres cierra el viernes 29 de agosto.

¿AMÉRICA DE CALI CONTRATARÁ A ADRIÁN RAMOS?

En el programa Más Fútbol FM, Quique Barona, corresponsal de Cali afirmó que el tema de Adrián Ramos se está complicando por algunos resultados médicos que mostraron un problema. Francisco ‘Pacho’ Vélez comentó que, ante la urgencia de delanteros en América, hay horas cruciales, “cómo será la situación que mañana (jueves) se va a tomar la decisión, si no es mañana es el viernes en torno a Adrián Ramos”.

Aunque tiene las puertas abiertas por su compromiso en los entrenamientos día tras día, Quique Barona dejó claro que ese escenario de su regreso es un poco complejo, “lo veo complicado le cuento. Estuvimos preguntando y nos dicen que tiene un problema de rodilla”.

Bajo ese panorama, sería difícil que Adrián Ramos pueda regresar pese a su compromiso de estar en la sede deportiva todos los días y entrenar. Una molestia en su rodilla sería determinante para dejar afuera al delantero de la nómina del América de Cali.

AMÉRICA LE OFRECIÓ UN CARGO A ADRIÁN RAMOS

De la mano con ese problema de rodilla, Quique Barona sentenció que todo apunta que tendrá un cargo dentro de la institución, “todo apunta a que él se va a quedar siendo parte del cuerpo técnico”.

En ese sentido, pese a los entrenamientos constantes de Adrián Ramos, no volvería al cuadro vallecaucano como jugador, sino que tendrá una nueva función como asistente en la institución de Gabriel Raimondi. Aunque no se sabe con exactitud el cargo que tendrá, está más cerca que esté en un rol afuera del campo de juego.