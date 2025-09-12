Actualizado:
Vie, 12/09/2025 - 16:35
Día clave para el futuro de la Liga BetPlay: revolcón en los equipos
El próximo 18 de septiembre se tomará una drástica medida que cambiará por completo el futuro de la Liga BetPlay.
La temporada 2025 en el Fútbol Profesional Colombiano está a punto de llegar a su fin en lo que podría llegar a ser el último formato que contará con un total de 20 equipos en la Liga BetPlay, ya que para 2026 se piensan implementar cambios que contribuyan al incremento del nivel deportivo en los equipos de primera y segunda división.
Justo el jueves 18 de septiembre será el momento de empezar a tomar medidas en la Liga BetPlay y el Torneo BetPlay, en donde se verán varios movimientos en cuanto al ascenso y descenso de los clubes participantes de estas competencias.
El 18 de septiembre se definirá la cantidad de equipos en la Liga BetPlay
El desarrollo de la competencia de la primera división del FPC ha sido exitosa hasta el momento, en donde ya han transcurrido 10 de las fechas reglamentarias. Sin embargo, reapareció el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga para hablar sobre una polémica noticia y es con respecto a la disminución de equipos en la Liga BetPlay, la cual pasaría de tener 20 participantes a 18.
Según confirmó Zuluaga, ya varios de los clubes participantes en la máxima división del fútbol colombiano le habrían dado el "visto bueno" para esta drástica medida, alrededor de un 80%.
El jueves 18 de septiembre se llevará a cabo una asamblea de la Dimayor para definir el sistema del campeonato del próximo año y se definirá la cantidad de clubes que participarán a futuro en la Liga BetPlay, no a partir de 2026, ya que se tiene un proyecto listo para el siguiente año.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay
|#
|Equipo
|Puntos
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF - GC
|DG
|1
|Junior
|20
|10
|6
|2
|2
|21-13
|+8
|2
|Independiente Medellín
|20
|10
|6
|2
|2
|19-13
|+6
|3
|Fortaleza
|18
|10
|4
|6
|0
|14-9
|+5
|4
|Atlético Bucaramanga
|17
|9
|5
|2
|2
|17-9
|+8
|5
|Atlético Nacional
|17
|10
|4
|5
|1
|18-11
|+7
|6
|Deportes Tolima
|17
|10
|5
|2
|3
|10-7
|+3
|7
|Llaneros
|17
|10
|5
|2
|3
|10-9
|+1
|8
|Santa Fe
|13
|10
|3
|4
|3
|9-10
|−1
|9
|Deportivo Pereira
|12
|10
|3
|3
|4
|9-10
|−1
|10
|Alianza FC
|12
|10
|3
|3
|4
|10-15
|−5
|11
|Millonarios
|11
|10
|3
|2
|5
|11-12
|−1
|12
|Envigado
|11
|10
|2
|5
|3
|9-10
|−1
|13
|Deportivo Cali
|11
|10
|2
|5
|3
|11-15
|−4
|14
|Unión Magdalena
|11
|10
|3
|2
|5
|11-16
|−5
|15
|Once Caldas
|10
|10
|2
|4
|4
|9-12
|−3
|16
|Boyacá Chicó
|10
|10
|2
|4
|4
|7-11
|−4
|17
|La Equidad
|10
|10
|2
|4
|4
|6-10
|−4
|18
|Deportivo Pasto
|9
|10
|2
|3
|5
|10-11
|−1
|19
|Águilas Doradas
|8
|10
|1
|5
|4
|10-15
|−5
|20
|América de Cali
|6
|10
|1
|3
|6
|5-8
|−3
Fuente
Antena 2