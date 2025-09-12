Día clave para el futuro de la Liga BetPlay: revolcón en los equipos

La temporada 2025 en el Fútbol Profesional Colombiano está a punto de llegar a su fin en lo que podría llegar a ser el último formato que contará con un total de 20 equipos en la Liga BetPlay, ya que para 2026 se piensan implementar cambios que contribuyan al incremento del nivel deportivo en los equipos de primera y segunda división.

Justo el jueves 18 de septiembre será el momento de empezar a tomar medidas en la Liga BetPlay y el Torneo BetPlay, en donde se verán varios movimientos en cuanto al ascenso y descenso de los clubes participantes de estas competencias.

Le puede interesar: Revolcón en Millonarios: cuatro bajas y tres novedades en Liga BetPlay

El 18 de septiembre se definirá la cantidad de equipos en la Liga BetPlay

El desarrollo de la competencia de la primera división del FPC ha sido exitosa hasta el momento, en donde ya han transcurrido 10 de las fechas reglamentarias. Sin embargo, reapareció el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga para hablar sobre una polémica noticia y es con respecto a la disminución de equipos en la Liga BetPlay, la cual pasaría de tener 20 participantes a 18.

Según confirmó Zuluaga, ya varios de los clubes participantes en la máxima división del fútbol colombiano le habrían dado el "visto bueno" para esta drástica medida, alrededor de un 80%.