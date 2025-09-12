Cargando contenido

Dimayor prepara reunión para tomar decisión con la Liga BetPlay
Camila Díaz - RCN Radio
Liga Betplay
Actualizado:
Vie, 12/09/2025 - 16:35

Día clave para el futuro de la Liga BetPlay: revolcón en los equipos

El próximo 18 de septiembre se tomará una drástica medida que cambiará por completo el futuro de la Liga BetPlay.

La temporada 2025 en el Fútbol Profesional Colombiano está a punto de llegar a su fin en lo que podría llegar a ser el último formato que contará con un total de 20 equipos en la Liga BetPlay, ya que para 2026 se piensan implementar cambios que contribuyan al incremento del nivel deportivo en los equipos de primera y segunda división. 

Justo el jueves 18 de septiembre será el momento de empezar a tomar medidas en la Liga BetPlay y el Torneo BetPlay, en donde se verán varios movimientos en cuanto al ascenso y descenso de los clubes participantes de estas competencias. 

El 18 de septiembre se definirá la cantidad de equipos en la Liga BetPlay

El desarrollo de la competencia de la primera división del FPC ha sido exitosa hasta el momento, en donde ya han transcurrido 10 de las fechas reglamentarias. Sin embargo, reapareció el presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga para hablar sobre una polémica  noticia y es con respecto a la disminución de equipos en la Liga BetPlay, la cual pasaría de tener 20 participantes a 18

Según confirmó Zuluaga, ya varios de los clubes participantes en la máxima división del fútbol colombiano le habrían dado el "visto bueno" para esta drástica medida, alrededor de un 80%. 

 

El jueves 18 de septiembre se llevará a cabo una asamblea de la Dimayor para definir el sistema del campeonato del próximo año y se definirá la cantidad de clubes que participarán a futuro en la Liga BetPlay, no a partir de 2026, ya que se tiene un proyecto listo para el siguiente año. 

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

# Equipo Puntos PJ PG PE PP GF - GC DG
1 Junior 20 10 6 2 2 21-13 +8 
2 Independiente Medellín 20 10 6 2 2 19-13 +6 
3 Fortaleza 18 10 4 6 0 14-9 +5 
4 Atlético Bucaramanga 17 9 5 2 2 17-9 +8 
5 Atlético Nacional 17 10 4 5 1 18-11 +7 
6 Deportes Tolima 17 10 5 2 3 10-7 +3 
7 Llaneros 17 10 5 2 3 10-9 +1 
8 Santa Fe 13 10 3 4 3 9-10 −1 
9 Deportivo Pereira 12 10 3 3 4 9-10 −1 
10 Alianza FC 12 10 3 3 4 10-15 −5 
11 Millonarios 11 10 3 2 5 11-12 −1 
12 Envigado 11 10 2 5 3 9-10 −1 
13 Deportivo Cali 11 10 2 5 3 11-15 −4 
14 Unión Magdalena 11 10 3 2 5 11-16 −5 
15 Once Caldas 10 10 2 4 4 9-12 −3 
16 Boyacá Chicó 10 10 2 4 4 7-11 −4 
17 La Equidad 10 10 2 4 4 6-10 −4 
18 Deportivo Pasto 9 10 2 3 5 10-11 −1 
19 Águilas Doradas 8 10 1 5 4 10-15 −5
20 América de Cali 6 10 1 3 6 5-8 −3
