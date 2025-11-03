Actualizado:
Lun, 03/11/2025 - 11:57
Didier Moreno saldría de Junior y llegaría a un club bogotano
El mediocampista no ha recibido oferta de renovación por parte del cuadro barranquillero.
El futuro de Didier Moreno parece alejarse del Junior, equipo con el que ha jugado durante los últimos seis años. El volante chocoano, uno de los capitanes del conjunto barranquillero, aún no ha recibido una oferta de renovación por parte de la directiva.
¿Cuál será el nuevo equipo de Didier Moreno?
Según informó el periodista Alexis Rodríguez, hay equipos bogotanos que han mostrado interés en los servicios de Didier Moreno, quien termina contrato al finalizar este año. Además, desde Antioquia también se habría despertado el interés de al menos un club que sigue de cerca su situación.
Didier Moreno, de 34 años, acumula una amplia trayectoria en el fútbol colombiano y ha tenido proceso con la Selección Colombia, lo que lo convierte en un jugador con experiencia y liderazgo dentro del campo.
Su salida de Junior podría representar una pérdida importante para el equipo, ya que ha sido pieza clave en la mitad del campo y una voz de mando en el vestuario.
Moreno llegó al Junior en enero de 2020, consolidándose como uno de los futbolistas más regulares del plantel. Desde entonces ha aportad equilibrio y solidez defensiva; además se ha convertido en uno de los capitanes.
Trayectoria de Didier Moreno
Antes de vestir los colores del Junior, el mediocampista jugó en América de Cali, Independiente Santa Fe, Atlético Huila, Independiente Medellín y Deportivo de La Coruña de España, donde militó en la temporada 2018-2019.
Por ahora, el jugador analiza su futuro, mientras que los equipos interesados estarían preparando propuestas formales para quedarse con su ficha en 2026.
En caso de no llegar a un acuerdo con Junior, Didier Moreno cerraría un ciclo exitoso en Barranquilla, donde ganó una Superliga (2020) y una Liga Betplay (2023-II).
Fuente
Antena 2