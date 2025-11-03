Didier Moreno saldría de Junior y llegaría a un club bogotano

El futuro de Didier Moreno parece alejarse del Junior, equipo con el que ha jugado durante los últimos seis años. El volante chocoano, uno de los capitanes del conjunto barranquillero, aún no ha recibido una oferta de renovación por parte de la directiva.

¿Cuál será el nuevo equipo de Didier Moreno?

Según informó el periodista Alexis Rodríguez, hay equipos bogotanos que han mostrado interés en los servicios de Didier Moreno, quien termina contrato al finalizar este año. Además, desde Antioquia también se habría despertado el interés de al menos un club que sigue de cerca su situación.

Didier Moreno, de 34 años, acumula una amplia trayectoria en el fútbol colombiano y ha tenido proceso con la Selección Colombia, lo que lo convierte en un jugador con experiencia y liderazgo dentro del campo.

Su salida de Junior podría representar una pérdida importante para el equipo, ya que ha sido pieza clave en la mitad del campo y una voz de mando en el vestuario.