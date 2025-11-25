Didier Moreno sería nuevo jugador de un 'grande' de la Liga Betplay

La novela sobre el futuro de Didier Moreno tomó un giro importante en las últimas horas. El volante chocoano, que parecía alejarse definitivamente del Junior por la falta de una oferta de renovación, estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Millonarios.

El periodista Eduardo Luis López confirmó en La FM Más Fútbol que “Didier Moreno está casi listo para Millonarios”, frase que terminó de encender el ambiente en Bogotá y que acerca al experimentado mediocampista al club azul para la temporada 2026.

La llegada de Moreno a Millonarios se venía manejando con hermetismo. En días pasados se había conocido que equipos bogotanos estaban interesados en sus servicios, pero no se había revelado el nombre. Hoy, el panorama apunta claramente al equipo dirigido por Hernán Torres.

A sus 34 años, Didier Moreno aportaría experiencia, liderazgo y solidez defensiva en una zona del campo donde Millonarios necesita variantes, sobre todo pensando en la renovación de su plantilla y la búsqueda de mayor equilibrio en el mediocampo.