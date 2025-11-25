Actualizado:
Mar, 25/11/2025 - 15:50
Didier Moreno sería nuevo jugador de un 'grande' de la Liga Betplay
El mediocampista no entraría en los planes de Junior para el próximo año.
La novela sobre el futuro de Didier Moreno tomó un giro importante en las últimas horas. El volante chocoano, que parecía alejarse definitivamente del Junior por la falta de una oferta de renovación, estaría muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Millonarios.
El periodista Eduardo Luis López confirmó en La FM Más Fútbol que “Didier Moreno está casi listo para Millonarios”, frase que terminó de encender el ambiente en Bogotá y que acerca al experimentado mediocampista al club azul para la temporada 2026.
La llegada de Moreno a Millonarios se venía manejando con hermetismo. En días pasados se había conocido que equipos bogotanos estaban interesados en sus servicios, pero no se había revelado el nombre. Hoy, el panorama apunta claramente al equipo dirigido por Hernán Torres.
A sus 34 años, Didier Moreno aportaría experiencia, liderazgo y solidez defensiva en una zona del campo donde Millonarios necesita variantes, sobre todo pensando en la renovación de su plantilla y la búsqueda de mayor equilibrio en el mediocampo.
Balance de Didier Moreno en Junior
En Junior, Moreno se consolidó como una pieza fundamental desde su llegada en 2020. Fue capitán, voz de mando y referente dentro del vestuario, además de uno de los jugadores más regulares del plantel durante estas seis temporadas en Barranquilla.
El volante chocoano, que también tuvo proceso con la Selección Colombia, analiza los últimos detalles de su futuro mientras Millonarios avanza con la propuesta formal, en lo que sería uno de los movimientos más llamativos del mercado colombiano.
Trayectoria de Didier Moreno
Su trayectoria incluye pasos por América de Cali, Santa Fe, Atlético Huila, Independiente Medellín y Deportivo La Coruña de España. Un recorrido que respalda su llegada a un equipo con aspiraciones locales e internacionales.
De concretarse su fichaje, Didier Moreno no solo cerraría un ciclo exitoso en Junior —donde ganó la Superliga 2020 y la Liga BetPlay 2023-II— sino que arrancaría un nuevo capítulo en Bogotá, ahora con la camiseta azul de Millonarios.
