Diego Arias fue contundente y habló de su continuidad en Nacional

Diego Arias habló de su continuidad en Nacional

El estratega nacido en Pereira estuvo en rueda de prensa previo al próximo partido de Liga BetPlay (que será el domingo en condición de visitante contra el Boyacá Chicó), allí, se refirió a su continuidad como entrenador del primero equipo de Nacional, algo que anhela, pero que deja claro depende de las directivas.

“Por el momento nosotros nos enfocamos en dar lo mejor para el beneficio del club, aportar desde nuestro rol y ya las personas encargadas de tomar esas decisiones se encargarán de hacerlo pensando en lo que sea mejor para Nacional”, dijo Diego Arias.

"Vivo el día a día con tranquilidad, el tiempo dirá si sigo o no, por ahora disfruto al máximo esta experiencia", añadió el entrenador que recordemos militó en Nacional como jugador desde 2013 y hasta el 2018.