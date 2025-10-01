Actualizado:
Diego Arias fue contundente y habló de su continuidad en Nacional
El entrenador estuvo en rueda de prensa previo al partido de liga contra Boyacá Chicó.
Atlético Nacional volvió a sonreír en la Liga BetPlay, después de dos partidos sin conocer la victoria en esta competencia (empate frente a Medellín y derrota contra Bucaramanga), el conjunto ‘verdolaga’ ha logrado dos triunfos de manera consecutiva bajo las órdenes de Diego Arias.
El entrenador de 40 años, quien reemplaza de manera interna a Javier Gandolfi, ha logrado ganar en Santa Marta después de 21 años y también acabó con la mala racha que Nacional tenía ante Millonarios en el Atanasio Girardot, venciéndolo en condición de local luego de 8 años sin poder hacerlo.
Diego Arias habló de su continuidad en Nacional
El estratega nacido en Pereira estuvo en rueda de prensa previo al próximo partido de Liga BetPlay (que será el domingo en condición de visitante contra el Boyacá Chicó), allí, se refirió a su continuidad como entrenador del primero equipo de Nacional, algo que anhela, pero que deja claro depende de las directivas.
“Por el momento nosotros nos enfocamos en dar lo mejor para el beneficio del club, aportar desde nuestro rol y ya las personas encargadas de tomar esas decisiones se encargarán de hacerlo pensando en lo que sea mejor para Nacional”, dijo Diego Arias.
"Vivo el día a día con tranquilidad, el tiempo dirá si sigo o no, por ahora disfruto al máximo esta experiencia", añadió el entrenador que recordemos militó en Nacional como jugador desde 2013 y hasta el 2018.
¿Qué cambio tuvo Nacional con Arias como DT?
El estratega, caracterizado por su alta exigencia a los jugadores en las sesiones de entrenamiento, explicó que en su llegada al banquillo de Nacional tenía como objetivo cambiar la energía de la plantilla, un aspecto que considera clave para mejorar.
“La forma de relacionarnos es todos los días exigiéndonos, dando lo mejor, intentar que en esos pocos días que estuve al frente del equipo tener otra vez una energía para competir, lograr unirnos, trabajar, esforzarnos, eso nos ayudaría a mejorar, en eso enfocamos nuestro primer objetivo”, afirmó Arias.
“La idea es todos los días trabajar para generar una energía de éxito, si un discurso no tiene recepción por parte de los jugadores no funciona, también depende por la disposición y alegría de los jugadores, estamos muy contentos con la actitud de ellos”, concluyó el DT.
