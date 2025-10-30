Actualizado:
Jue, 30/10/2025 - 23:06
Diego Arias habla fuerte en Nacional: "Competimos de manera seria"
El Verde se impuso en Villavicencio y es nuevo líder de la primera división del fútbol colombiano.
Atlético Nacional sigue firme en la Liga Betplay 2025-II. Luego del triunfo 3-0 ante Llaneros en Villavicencio, el entrenador Diego Arias destacó la seriedad y la intensidad de su equipo, que se consolidó como líder del campeonato con 34 puntos y una diferencia de gol de +14.
Lo que dijo Diego Arias luego de la victoria de Nacional contra Llaneros
El técnico verdolaga resaltó el enfoque de sus dirigidos desde el inicio del compromiso, en un partido que se disputó ante estadio lleno y con presencia de ambas hinchadas. “Desde el comienzo logramos ser muy intensos, la atención de nuestros jugadores para identificar por dónde el rival podía superar nuestra presión fue muy buena”, expresó Arias.
El estratega valoró el comportamiento colectivo del equipo, especialmente tras la expulsión de un jugador rival al minuto 31, momento en el que Nacional tomó el control total del encuentro. “Todo el partido lo competimos de una manera muy seria, intensa, con muy buenas situaciones para generar las jugadas de gol, nos vamos muy contentos”, añadió.
Arias subrayó que, más allá del resultado, lo que más le agradó fue la madurez del grupo y la manera como interpretaron el juego. Para el cuerpo técnico, la capacidad de mantener el ritmo y la concentración durante los 90 minutos fue clave para asegurar una victoria convincente.
Otro punto que el entrenador quiso destacar fue la presencia de futbolistas formados en las divisiones menores del club, quienes tuvieron protagonismo en el duelo. “Lo más importante o lo que podemos resaltar es que hoy tuvimos la oportunidad de jugar con muchos jugadores que se han formado en el club”, afirmó.
El técnico manifestó que ese aspecto refuerza el proyecto deportivo de Nacional, basado en consolidar una base de talento propio que pueda sostener el alto nivel competitivo del equipo en la liga local y en torneos internacionales.
La victoria en Villavicencio dejó al conjunto paisa en lo más alto de la tabla, empatado en puntos con Bucaramanga, Medellín y Fortaleza, pero con mejor diferencia de gol. Con dos fechas por disputar, Nacional depende de sí mismo para terminar la fase regular como líder.
Próximo partido de Nacional en Liga Betplay 2025-II
En la próxima jornada, Atlético Nacional recibirá a Águilas Doradas en el estadio Atanasio Girardot, en un duelo que podría definir su posición final antes de los cuadrangulares, mientras que Llaneros visitará al Tolima en Ibagué, buscando mantener viva su ilusión de clasificación.
Fuente
Antena 2