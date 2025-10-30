Diego Arias habla fuerte en Nacional: "Competimos de manera seria"

Atlético Nacional sigue firme en la Liga Betplay 2025-II. Luego del triunfo 3-0 ante Llaneros en Villavicencio, el entrenador Diego Arias destacó la seriedad y la intensidad de su equipo, que se consolidó como líder del campeonato con 34 puntos y una diferencia de gol de +14.

Lo que dijo Diego Arias luego de la victoria de Nacional contra Llaneros

El técnico verdolaga resaltó el enfoque de sus dirigidos desde el inicio del compromiso, en un partido que se disputó ante estadio lleno y con presencia de ambas hinchadas. “Desde el comienzo logramos ser muy intensos, la atención de nuestros jugadores para identificar por dónde el rival podía superar nuestra presión fue muy buena”, expresó Arias.

El estratega valoró el comportamiento colectivo del equipo, especialmente tras la expulsión de un jugador rival al minuto 31, momento en el que Nacional tomó el control total del encuentro. “Todo el partido lo competimos de una manera muy seria, intensa, con muy buenas situaciones para generar las jugadas de gol, nos vamos muy contentos”, añadió.

Arias subrayó que, más allá del resultado, lo que más le agradó fue la madurez del grupo y la manera como interpretaron el juego. Para el cuerpo técnico, la capacidad de mantener el ritmo y la concentración durante los 90 minutos fue clave para asegurar una victoria convincente.