Diego Arias presumió su labor en Nacional: "Hemos mejorado"

Atlético Nacional derrotó 2-1 a Deportivo Cali por la fecha 15 de la Liga Betplay, llegando así a 27 puntos y quedando 'a tiro' de la clasificación a cuadrangulares semifinales. Los antioqueños remontaron luego de ir un gol abajo.

Empezó ganando Deportivo Cali con anotación de Andrey Estupiñán sobre los 10 minutos del primer tiempo; a los 28' empató Mateus Uribe con un remate desde fuera del área, y al 52' marcó Andrés Sarmiento el 2-1 definitivo en favor de Atlético Nacional.

Tras el juego, el entrenador (interino) de Nacional, Diego Arias, habló en sala de prensa y presumió en buen tono el desempeño de sus dirigidos desde su llegada al banquillo técnico. El risaraldense considera que su club va por buen camino.

Lo que dijo Diego Arias luego de Nacional 2-1 Cali

“La actitud durante todo el partido la tuvimos, los jugadores salieron con toda a ganar ante un gran rival a pesar de que empezar perdiendo nos condicionó un poco”, dijo inicialmente el entrenador de Nacional, rescatando el actuar de sus dirigidos.