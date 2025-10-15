Actualizado:
Mié, 15/10/2025 - 07:11
Diego Arias presumió su labor en Nacional: "Hemos mejorado"
El entrenador risaraldense se quedará en el Verde hasta el final de temporada.
Atlético Nacional derrotó 2-1 a Deportivo Cali por la fecha 15 de la Liga Betplay, llegando así a 27 puntos y quedando 'a tiro' de la clasificación a cuadrangulares semifinales. Los antioqueños remontaron luego de ir un gol abajo.
Empezó ganando Deportivo Cali con anotación de Andrey Estupiñán sobre los 10 minutos del primer tiempo; a los 28' empató Mateus Uribe con un remate desde fuera del área, y al 52' marcó Andrés Sarmiento el 2-1 definitivo en favor de Atlético Nacional.
Tras el juego, el entrenador (interino) de Nacional, Diego Arias, habló en sala de prensa y presumió en buen tono el desempeño de sus dirigidos desde su llegada al banquillo técnico. El risaraldense considera que su club va por buen camino.
Lo que dijo Diego Arias luego de Nacional 2-1 Cali
“La actitud durante todo el partido la tuvimos, los jugadores salieron con toda a ganar ante un gran rival a pesar de que empezar perdiendo nos condicionó un poco”, dijo inicialmente el entrenador de Nacional, rescatando el actuar de sus dirigidos.
Además, Diego Arias hizo saber que si bien ha habido correcciones durante los juegos más recientes, estas se han trabajado en los entrenamientos, y apuntó: “Considero que en los últimos dos partidos hemos venido mejorando mucho las situaciones de juego que nos cuestan”.
“Los jugadores que entraron por el cambio ayudaron mucho a los que llevaban todo el desgaste del partido, entraron con muy buen ritmo”, concluyó Diego Arias, resaltando la labor los integrantes del banquillo durante el juego ante Cali.
El defensa central William Tesillo, quien acompañó a Arias en rueda de prensa, comentó: “Hay temas que hay que seguir mejorando, el triunfo de hoy nos da tranquilidad, pero trabajamos para mejorar”.
Próximos partidos de Atlético Nacional
Ahora, Atlético Nacional viajará al suroccidente del país para enfrentar a Deportivo Pasto el próximo sábado 18 de octubre en el marco de la fecha 16 de la Liga Betplay, y el domingo 26 (5:15 p. m.) afrontará el clásico antioqueño ante Independiente Medellín como local.
