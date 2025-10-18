Actualizado:
Diego Arias puso la cara por Nacional: "Hay que valorar el esfuerzo"
Recientemente el DT fue ratificado hasta diciembre por la presidencia del club.
Atlético Nacional logró un valioso empate 2-2 frente a Deportivo Pasto este sábado 18 de octubre en el estadio Libertad, por la fecha 16 de la Liga Betplay 2025-II. El conjunto verde igualó el marcador en el minuto 90+14 gracias a un tanto de Jorman Campuzano, que salvó un punto en un duelo lleno de emociones.
Declaraciones de Diego Arias tras Pasto 2-2 Nacional
El técnico Diego Arias destacó la entrega de sus jugadores pese a la adversidad. “El partido hasta la expulsión se estaba dando como pensaba que nos convendría a nosotros. Después de la expulsión (de Marlos Moreno) cambia totalmente, por el campo, la altura, el rival… hay que valorar el esfuerzo jugando con uno menos”, expresó el entrenador, visiblemente satisfecho por la actitud del equipo.
Arias también resaltó la labor de Cristian Uribe, quien debió adaptarse a una posición diferente por necesidad táctica. “Cristian conocía esa posición y nos dio toda la confianza. Creo que tomamos una buena decisión, porque a mi parecer hizo un buen partido”, afirmó el técnico.
El estratega antioqueño reconoció que el empate no era el resultado esperado, pero lo consideró justo por lo que se vio en el terreno de juego. Nacional mostró solidez, carácter y un cierre de partido digno de un equipo que pelea en la parte alta de la tabla.
Dairon Asprilla, autor del primer gol del conjunto verdolaga, también habló tras el compromiso. “Soy un jugador polifuncional, me desempeño en varias posiciones, también juego de ‘9’ y trato de dar el 100% en la posición que me toque jugar”, señaló el delantero, quien volvió a ser clave en el frente de ataque.
Con este resultado, Atlético Nacional llegó a 28 puntos y se mantiene cuarto en la tabla de posiciones, mientras que Deportivo Pasto, que estuvo cerca de la victoria, quedó con 13 unidades en la decimoctava casilla.
El equipo paisa sigue mostrando mejoría en su rendimiento bajo el mando de Arias, combinando juventud, compromiso y una clara idea de juego, aunque aún tiene aspectos por corregir en defensa.
Los próximos partidos de Nacional
El conjunto verde enfrentará este miércoles 22 de octubre a Once Caldas en el Atanasio Girardot por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Betplay, y el domingo 26 recibirá a Independiente Medellín en el clásico paisa correspondiente a la fecha 17 de la Liga Betplay.
