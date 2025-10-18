Diego Arias puso la cara por Nacional: "Hay que valorar el esfuerzo"

Atlético Nacional logró un valioso empate 2-2 frente a Deportivo Pasto este sábado 18 de octubre en el estadio Libertad, por la fecha 16 de la Liga Betplay 2025-II. El conjunto verde igualó el marcador en el minuto 90+14 gracias a un tanto de Jorman Campuzano, que salvó un punto en un duelo lleno de emociones.

Declaraciones de Diego Arias tras Pasto 2-2 Nacional

El técnico Diego Arias destacó la entrega de sus jugadores pese a la adversidad. “El partido hasta la expulsión se estaba dando como pensaba que nos convendría a nosotros. Después de la expulsión (de Marlos Moreno) cambia totalmente, por el campo, la altura, el rival… hay que valorar el esfuerzo jugando con uno menos”, expresó el entrenador, visiblemente satisfecho por la actitud del equipo.

Arias también resaltó la labor de Cristian Uribe, quien debió adaptarse a una posición diferente por necesidad táctica. “Cristian conocía esa posición y nos dio toda la confianza. Creo que tomamos una buena decisión, porque a mi parecer hizo un buen partido”, afirmó el técnico.

El estratega antioqueño reconoció que el empate no era el resultado esperado, pero lo consideró justo por lo que se vio en el terreno de juego. Nacional mostró solidez, carácter y un cierre de partido digno de un equipo que pelea en la parte alta de la tabla.