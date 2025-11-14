Diego Arias sacó el paraguas tras derrota: “Aprenderemos de esto”

Se acabó la fase regular de la Liga BetPlay con vibrantes duelos y con un clásico que sacó adelante el Junior de Barranquilla en condición de local frente a Atlético Nacional. Los antioqueños se fueron arriba en el marcador con un gol de Alfredo Morelos que rompió los ceros en los primeros minutos.

Vea también: Lista la primera fecha de cuadrangulares: Así se jugarán los partidos

Sin embargo, todo se vino abajo con la remontada del Junior en el segundo tiempo con los goles de Didier Moreno y Joel Canchimbo para llevarse la victoria y para acabar con el invicto de diez partidos que llevaba Diego Arias desde que tomó las riendas de Atlético Nacional.

Por todas las cargas que había en el torneo y por el paso a la final de la Copa BetPlay que se jugarán el domingo 16 de noviembre, Diego Arias tuvo que poner alternativas en el campo de juego por la ausencia de David Ospina, Jorman Campuzano y William Tesillo. Estuvieron Luis Marquínez, César Haydar y Elkin Rivero cubriendo esas posiciones.

DIEGO ARIAS: “APRENDEREMOS DE ESTOS PARTIDOS”

Para un equipo como Atlético Nacional, jugar estos partidos ya debería ser habitual y no deberían pasar por tantos problemas, sea con la suplente o con el equipo titular, especialmente porque se jugaban ser cabeza de grupo y el punto invisible. Pero, menos mal la derrota llegó ahora y no en las fases finales.

Le puede interesar: El descenso ‘le respira en la nuca’ al Cali: gran problema en 2026

Hay tiempo para corregir y Diego Arias resaltó que, “la intención era disputar este partido. Estoy contento con el rendimiento de varios jugadores que han tenido la oportunidad de jugar este tipo de partidos”.

Atlético Nacional tendrá que enfrentar al Medellín en el clásico antioqueño, América de Cali y Junior en cuadrangulares. Sobre el favoritismo, el entrenador afirmó que, “eso lo tenemos que demostrar partido a partido, ningún equipo antes de comenzar los cuadrangulares puede sentirse cerca de ser campeón, hay que construirlo día a día y trabajamos para que esto suceda. Vamos a trabajar para materializarlo”.

Posteriormente, habló de los cambios metiendo a Billy Arce que llevaba dos meses sin jugar y dejar expuesto a Elkin Rivero que tenía amarilla, “hay que pensar en mediano plazo, el partido era intenso, queríamos empatarlo. Con Billy que hace tiempo no podía jugar, creo que entró bien, estamos contentos de contar con él y vamos a necesitar de todos los jugadores que estén disponibles. La intención era con la frescura de los jugadores que ingresaron empatar y ganar el partido”.

Sobre el análisis del partido de Copa BetPlay y para lo que viene ahora en el torneo, Diego Arias aseveró que, “en condición de salud, todos los jugadores terminaron en buenas condiciones para poder llegar al partido en excelentes condiciones físicas. Aprenderemos de este juego como lo hemos hecho en los partidos con buenos resultados y nos ayudará a sacar los partidos adelante”.

Lea también: Confirmados los grupos de cuadrangulares de la Liga Betplay 2025-II

Al final de la rueda de prensa, el entrenador afirmó que, “después de un resultado positivo para Junior y negativo para nosotros se van a evocar muchas virtudes en el que gana y defectos en el que pierde. Toda la vida ha sido de esa forma, para mejorar utilizaremos el tiempo que tenemos para el siguiente partido. Durante muchos momentos el equipo tuvo buen comportamiento, generamos opciones para marcar el segundo. Junior iba a atacar con muchos hombres, defendimos bien y en una jugada marcaron el empate y sucedió el segundo gol. Analizaremos qué se puede aprender y levantaremos cabeza”.