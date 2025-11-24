Diego Arias se conformó con el clásico: “El punto es muy bueno”

Los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II siguieron en esta segunda jornada con un vibrante clásico antioqueño entre Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot. El juego careció de una que otra acción clara de gol y defraudaron con lo que se había visto en anteriores derbis.

Vea también: América enciende la polémica: "Nos empatan con una jugada muy confusa"

Atlético Nacional tuvo una que otra acción con Marino Hinestroza y Alfredo Morelos, pero nadie pudo vulnerar el arco de Washington Aguerre. El elenco ‘Poderoso’ tampoco pudo romper las redes custodiadas por un David Ospina inspirado que evitó la caída de su pórtico en varias incursiones de Brayan León Muñiz.

Entendiendo que el partido fue en condición de visitante en el Atanasio Girardot, Atlético Nacional quedó conforme con el punto, pues siguen en la parte alta de la tabla de posiciones, mientras que el Deportivo Independiente Medellín apenas ganó su primera unidad.

Con este encuentro, Diego Arias reveló en la rueda de prensa posterior la clave para mantener el arco en cero y, además, destacó el punto que ganó en la segunda fecha.

“EL PUNTO ES BUENO. QUEDAMOS TRANQUILOS”; DIEGO ARIAS SOBRE EL EMPATE EN EL CLÁSICO ANTIOQUEÑO

Con cuatro unidades, Atlético Nacional lidera con el Junior de Barranquilla. Por goles a favor, los atlanticenses tienen la primera posición, mientras que los verdolagas son segundos. El reparto de puntos terminó con comodidad para uno y en desilusión para el otro que tendrá que remar contra la corriente para salir de la última posición.

Le puede interesar: Junior golpeó al América agónicamente: autogol lo complicó todo

En conferencia de prensa, Diego Arias afirmó que, “tuvimos aproximaciones que nos pudieron dar la apertura del partido. En general los equipos intentaron ir al frente, cuidándose, y por eso hubo pocas opciones de gol. El DIM tuvo dos claras. Después lo controlamos bien. El punto es bueno. Quedamos tranquilos con el resultado”.

Sumado a lo anterior, Diego Arias comentó que, “el rendimiento en general del equipo fue bueno. El resultado, siendo visitantes nos acerca más al objetivo de ganar el grupo”. Además, aseveró que tuvo que jugar con la nómina por el tema físico de algunos jugadores y con la necesidad de resguardar fichas por la cantidad de partidos que hay en este cuadrangular y el poco tiempo de descanso.

Posteriormente, el entrenador interino explicó que, “la intención era la del partido anterior, disputar el partido para ganarlo, pero en general, el rendimiento fue bueno y vamos a mirarlo en detalle para corregir y generar más situaciones ventajosas”.

Lea también: Nacional y Junior sacan provecho: tabla de posiciones Grupo A Liga BetPlay

Y, para finalizar la rueda de prensa, también habló de las claves para mejorar en las próximas fechas, “intentaremos identificar qué información le damos al rival y buscaremos identificar cómo sacarles ventaja. Lo importante es que cada uno se exija, entrene y dé lo mejor de sí, así el equipo gana y crece”.