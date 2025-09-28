¿Diego Arias se quedaría en Nacional?: esto respondió sobre su futuro

Tuvieron que pasar ocho años para que Atlético Nacional le diera el golpe a Millonarios en condición de local. Además, otros ocho entrenadores no pudieron superar a los albiazules en el Atanasio Girardot sumando un total de 12 compromisos con seis derrotas y misma cantidad de empates. Diego Arias fue el noveno cumpliendo con su interinato y logró romper las estadísticas.

Atlético Nacional tuvo a Juan Manuel Lillo y a Dayro Moreno como los últimos ganadores en casa frente a Millonarios en 2017. Tras la salida de Javier Gandolfi que tampoco pudo dar con el triunfo de local, llegó Diego Arias como entrenador interino y ya suma seis puntos en dos partidos disputados.

Desde que el ex volante de marca tomó las riendas, Atlético Nacional no ha dado más novedades con la búsqueda de un director técnico. Pablo Guede y Vicente Sánchez no llegaron a la institución y el ‘Caballito’ ya se afianzó como entrenador en el interinato. Sin embargo, ¿los directivos de Nacional lo mantendrán?

Por ahora, habrá que esperar qué decisiones toma Gustavo Fermani sobre el futuro del risaraldense o la necesidad de traer a otro entrenador para buscar el título en la Liga BetPlay. Afrontando más de la mitad de la fase regular, sería radical cortar el proceso que han tenido nombrando a un director técnico que poco conozca al club. En rueda de prensa, Diego Arias dejó declaraciones que suenan a su futuro.

EL FUTURO DE DIEGO ARIAS: ¿SEGUIRÁ EN ATLÉTICO NACIONAL?

De acuerdo con el periodista de Win Sports, Mauricio Agudelo, Atlético Nacional se mantiene en que buscará un entrenador para reemplazar a Javier Gandolfi y que lo de Diego Arias solo pase por un interinato. El ‘Caballito’ regresaría a tomar las riendas con los juveniles, pero mientras tanto, seguirá vinculado con el cuadro absoluto.

Por ahora, Diego Arias deberá seguir por la senda positiva dado que ya suma dos victorias en los dos encuentros que ha dirigido. Además, cortó una racha grande sin ganarle a Millonarios en casa y esto podría ser determinante para mantenerse en el cargo.

El volante que también pasó por Once Caldas y por el Deportivo Independiente Medellín afirmó que no es una decisión que dependa de él y que solo el tiempo dirá hasta cuándo seguirá en la institución verdolaga, “me gusta aportar al club el tiempo que sea necesario y estamos contentos de estar acá y felices de sentir y dirigir el proceso de jugadores que están abiertos y que sueñan con lograr cosas importantes este año”.

Además, estas dos victorias son esenciales para que la hinchada se ilusione, que es algo que Nacional siempre trabaja para los aficionados. Diego Arias se metió al corazón de los espectadores, especialmente por su vínculo con la institución como jugador y como entrenador.

NACIONAL SE ILUSIONA CON CLASIFICAR ANTICIPADAMENTE

Con la victoria ante Millonarios, Atlético Nacional suma 23 puntos y a falta de siete juegos por disputar no habría dudas en que su clasificación está más que lista. En ese sentido, la institución verdolaga necesitará apenas siete unidades para poder sellar su paso a los cuadrangulares de manera anticipada.

Atlético Nacional deberá ganar dos partidos y empatar uno de los siete que les quedan para poder estar en la siguiente instancia. Habrá que esperar si será con Diego Arias en el banquillo o con un entrenador diferente.