¿Diego Arias seguiría en Nacional para 2026? Presidente destapó todo

Todavía quedan dos meses para que termine la Liga BetPlay 2025-II y si algo ha demostrado Atlético Nacional es que siempre es protagonista en definiciones del título. Con Diego Arias ya están clasificados para los cuadrangulares semifinales y también sellaron el paso a la semifinal de la Copa en donde se enfrentarán con América de Cali en dicha competencia.

Con Efraín Juárez fue igual, pues el mexicano, que no contaba con amplia experiencia y trayectoria logró ganar el título de la Liga BetPlay y el de la Copa, ese mismo panorama que tiene Diego Arias a final de año con la posibilidad de ganar estos dos torneos.

Javier Gandolfi tomó las riendas y también ganó título. Con ese panorama, Diego Arias tiene una oportunidad de oro para seguir la misma línea de los últimos entrenadores. Arias ya fue ratificado para lo que resta de este segundo semestre, con la inquietud de quién tomará las riendas a partir del siguiente año.

Suenan Leonel Álvarez y Reinaldo Rueda como dos candidatos, pero las últimas palabras del presidente, Sebastián Arango podrían indicar otra cosa con su continuidad dentro del cuadro verdolaga.

¿SEGUIRÁ DIEGO ARIAS EN LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE ATLÉTICO NACIONAL?

El presidente Sebastián Arango afirmó que, “estamos muy contentos con lo que estamos viendo, sobre todo en el día a día, obviamente no desconocemos como lo decimos siempre que hay muchas cosas por mejorar. Esas mejoras siempre es mejor hacerlas siempre cuando se está ganando”, con eso, Diego Arias cuenta con la mano de la presidencia y directivos para su futuro.

Posteriormente, Arango afirmó que, “tenemos dos objetivos este semestre muy claros y son la Copa BetPlay y la Liga y para eso nos estamos preparando. Estamos seguros de que tenemos el equipo y las personas correctas para seguir trazando ese terreno de grandeza también en lo deportivo que como siempre digo estas iniciativas no excluyen esa responsabilidad que tenemos con nuestros hinchas también en la cancha”.

En ese orden de ideas, todo parece indicar que Diego Arias podría seguir para el 2026 si nada raro pasa. Ganar alguno de los dos títulos que están en juego y clasificar para copas internacionales podría ser determinante para que el ‘Caballito’ pueda seguir dentro de la institución en el banquillo.

La decisión final la tendrá que definir Sebastián Arango dependiendo de lo que pase en los siguientes meses con la necesidad clara de conseguir los dos títulos por los que pelean. Diego Arias ha devuelto la confianza a jugadores que conoce como Edwin Cardona, a quien defendió tras la expulsión, Matheus Uribe, Alfredo Morelos, entre otros.