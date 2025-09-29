Diego Arias y el dato clave que lo dejaría como técnico de Nacional

Atlético Nacional logró llevarse el clásico ante Millonarios por 2-0 en la fecha 13 de la presente Liga BetPlay, triunfo que le ayudó a ubicarse en la cuarta posición del campeonato con 23 puntos y estar a solo dos unidades del líder Junior, que venció en Barranquilla por 2-0 al Deportivo Pasto.

El conjunto ‘verdolaga’ ha vuelto a sumar victorias luego de una mala racha donde no obtuvo los tres puntos en tres partidos consecutivos, situación que a la postre le significó la salida al técnico Javier Gandolfi.

