Diego Arias y el dato clave que lo dejaría como técnico de Nacional
El exjugador del cuadro 'verdolaga' asumió el cargo de manera interina.
Atlético Nacional logró llevarse el clásico ante Millonarios por 2-0 en la fecha 13 de la presente Liga BetPlay, triunfo que le ayudó a ubicarse en la cuarta posición del campeonato con 23 puntos y estar a solo dos unidades del líder Junior, que venció en Barranquilla por 2-0 al Deportivo Pasto.
El conjunto ‘verdolaga’ ha vuelto a sumar victorias luego de una mala racha donde no obtuvo los tres puntos en tres partidos consecutivos, situación que a la postre le significó la salida al técnico Javier Gandolfi.
Diego Arias y la estadística que sorprende como DT de Nacional
El estratega que fue anunciado por el equipo verde de Antioquia en reemplazo de Javier Gandolfi, lleva dos partidos en el banquillo de Atlético Nacional y en ambos logró llevarse el triunfo ante rivales que venían representando una serie dificultad.
Y es que Diego Arias logró ganar en Santa Marta luego de 20 años (2-0 al Unión Magdalena) y también vencer en el Estadio Atanasio Girardot a Millonarios luego de 8 años sin poder hacerlo, una estadística que podría poner a pensar a las directivas sobre su continuidad en el banquillo, al menos más partidos o incluso el resto del campeonato.
Nacional sigue en la búsqueda de un nuevo entrenador
De acuerdo con los últimos reportes desde territorio paisa (antes del partido contra Millonarios), la idea que tenían las directivas ‘verdolagas’ es que Diego Arias volviera a tener el cargo de director técnico en el equipo Sub-20 de Nacional y le diera espacio al nuevo DT, sin embargo, esa tarea aún no se concreta y el ‘Caballito’ podría seguir en el cargo para el siguiente compromiso.
Cabe mencionar que en la próxima fecha de la Liga BetPlay, Atlético Nacional enfrentará en condición de visitante al Boyacá Chicó el domingo 5 de octubre a partir de las 7:30 de la noche.
