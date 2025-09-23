Difícil decisión para Millonarios: Uno de sus centrales no podrá jugar frente a Nacional

Arias o Mosquera, la decisión que tendrá que tomar Hernán Torres

Millonarios llega al partido motivado por su victoria frente a Fortaleza en un encuentro en el que en varios tramos el equipo embajador fue muy superior, sin embargo, más allá de la victoria y de las buenas sensaciones no todo fueron buenas noticias para Millos porque Jorge Arias vio su quinta amarilla y podría perderse el próximo encuentro.

El otro que podría perderse el partido es Sergio Mosquera quien vio la tarjeta roja frente a Alianza y aún no paga su fecha de sanción. El problema ahora es que la regla dictaba que cuando un jugador era llamado por su selección se podía reemplazar por otro así estuviera suspendido, por eso en muchas ocasiones hemos visto jugadores suspendidos jugando durante un parón de selecciones, pues en este caso la regla no aplica para los dos.

Si bien tanto Neiser Villarreal como Carlos Sarabia fueron convocados por Cesar Torres para disputar el mundial sub 20 no habilita a los dos centrales de Millonarios para el partido. Todo esto por el cambio de la regla que desde ahora estipula que solo podrán usar el reemplazo si el jugador convocado tiene contrato profesional, o al menos así tiene que estar inscrito en Conmebol y si bien Sarabia si figura Neiser no, por lo que solo se salva uno de los defensores.