Difícil decisión para Millonarios: Uno de sus centrales no podrá jugar frente a Nacional
Millonarios se prepara para enfrentar a Nacional por la fecha 13 de la liga Betplay.
La fecha 13 trae uno de los súper clásicos del futbol colombiano, Millonarios tendrá que visitar el Atanasio Girardot para enfrentar a Nacional en lo que será un duelo clave para ambos equipos, el azul buscará seguir sumando para mantener viva su ilusión de meterse a los ocho y el conjunto verdolaga busca afianzarse en la parte alta de la tabla mientras confirman el nuevo cuerpo técnico.
Para este partido Millonarios tendrá que tomar una decisión muy importante en su saga defensiva porque tras el cambio de una regla de la liga uno de sus jugadores no podrá disputar el partido.
Arias o Mosquera, la decisión que tendrá que tomar Hernán Torres
Millonarios llega al partido motivado por su victoria frente a Fortaleza en un encuentro en el que en varios tramos el equipo embajador fue muy superior, sin embargo, más allá de la victoria y de las buenas sensaciones no todo fueron buenas noticias para Millos porque Jorge Arias vio su quinta amarilla y podría perderse el próximo encuentro.
El otro que podría perderse el partido es Sergio Mosquera quien vio la tarjeta roja frente a Alianza y aún no paga su fecha de sanción. El problema ahora es que la regla dictaba que cuando un jugador era llamado por su selección se podía reemplazar por otro así estuviera suspendido, por eso en muchas ocasiones hemos visto jugadores suspendidos jugando durante un parón de selecciones, pues en este caso la regla no aplica para los dos.
Si bien tanto Neiser Villarreal como Carlos Sarabia fueron convocados por Cesar Torres para disputar el mundial sub 20 no habilita a los dos centrales de Millonarios para el partido. Todo esto por el cambio de la regla que desde ahora estipula que solo podrán usar el reemplazo si el jugador convocado tiene contrato profesional, o al menos así tiene que estar inscrito en Conmebol y si bien Sarabia si figura Neiser no, por lo que solo se salva uno de los defensores.
Gran dilema para Torres
Si bien parecería que la decisión es sencilla ya que Arias viene siendo capitán y uno de los mejores jugadores de Millonarios esta temporada realmente no es tan sencillo. Ante la lesión de larga duración de Llinas el equipo embajador quedó solo con un central de perfil derecho que es Mosquera, mientras que del otro perfil tiene a Arias y a Vargas.
La decisión de Torres es complicada, mantener a su capitán y uno de los más destacados en este difícil semestre o apostar por mantener el orden en defensa y quedarse con un marcador de cada perfil.
