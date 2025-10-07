DIM sufriría una baja sensible para 2026 luego de cuatro años

Independiente Medellín se consolida como el mejor equipo del fútbol colombiano, pero esto tendrá que revalidarlo en el cierre de la temporada consagrándose campeón de la Liga Betplay del segundo semestre o de la Copa Betplay.

A esta altura es casi un hecho que los antioqueños estarán en algún torneo internacional el próximo año, y desde ya se analizan refuerzos para un 2026 en el que los más probable es que el equipo siga comandado por Alejandro Restrepo.

Además, la dirigencia estaría enfocada en otro tema importantísimo, el cual se maneja de la mano con el departamento de mercadeo, pues está latente la posibilidad de que Adidas deje de ser el sponsor del Medellín.

Desde la llegada de Adidas a Independiente Medellín en 2022, ha habido varios amagos de interrupción del vínculo, sin embargo las ganancias por la ropa diseñada y confeccionada por esta marca han sido clave para mantener la unión.