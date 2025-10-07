Actualizado:
Mar, 07/10/2025 - 20:56
DIM sufriría una baja sensible para 2026 luego de cuatro años
Se especula que Independiente Medellín ya analiza posibles remplazantes.
Independiente Medellín se consolida como el mejor equipo del fútbol colombiano, pero esto tendrá que revalidarlo en el cierre de la temporada consagrándose campeón de la Liga Betplay del segundo semestre o de la Copa Betplay.
A esta altura es casi un hecho que los antioqueños estarán en algún torneo internacional el próximo año, y desde ya se analizan refuerzos para un 2026 en el que los más probable es que el equipo siga comandado por Alejandro Restrepo.
Además, la dirigencia estaría enfocada en otro tema importantísimo, el cual se maneja de la mano con el departamento de mercadeo, pues está latente la posibilidad de que Adidas deje de ser el sponsor del Medellín.
Desde la llegada de Adidas a Independiente Medellín en 2022, ha habido varios amagos de interrupción del vínculo, sin embargo las ganancias por la ropa diseñada y confeccionada por esta marca han sido clave para mantener la unión.
Pero ahora, con miras al 2026, sería definitiva la ruptura entre Independiente Medellín y Adidas, por lo que desde ya se manejan posibles sucesores para la elaboración de la ropa de la plantilla profesional.
Uno de los puntos altos de la marca es la elaboración de una buena cantidad de prendas, incluso sin importar si van acorde o no con la historia del club. Entre más camisetas se saquen a la venta, más altas son las ganancias.
No obstante, parece que no hay acuerdo para renovar, por lo que se pondría fin a una relación de cuatro años (2022 a 2025), pero esto solo sería anunciado al término de la temporada o días previos.
¿Cuál sería el remplazo de Adidas en Independiente Medellín?
Rumores hay muchos, y se habla desde el regreso de Puma hasta la llegada de Kappa, aunque realmente esta es una posibilidad remota, atendiendo que la marca italiana recientemente se fue de Colombia, rematando las tiendas físicas y desapareciendo la virtual.
Fuente
Antena 2