DIMAYOR anuncia medidas drásticas por trifulca en el Atanasio: “ejemplar"

El caos volvió a ser protagonista en el Fútbol Profesional Colombiano con un episodio violento y reprochable en uno de los clásicos del país. Atlético Nacional y Junior se midieron en el Atanasio Girardot por partido aplazado de la fecha 10 y fue en el complemento cuando todo se vino abajo por riñas entre las dos aficiones.

Nacional arrancó el partido con triunfo sobre los 26 minutos con gol de Andrés Felipe Román. Con el pasar del tiempo, el cuadro verdolaga seguía dominando los tiempos del juego y fue en el segundo tiempo donde todo estalló. Un contragolpe letal sobre los 54’ permitió que Edwin Cardona lo comandara, jugando con Marino Hinestroza que regateó en el área y definió cruzado para aumentar la ventaja.

Los hinchas de Junior que atendieron al partido se empezaron a infiltrar en la tribuna Norte en donde estaba una barra popular de Atlético Nacional. La violenta trifulca se originó por el intento de los aficionados barranquilleros en robar la bandera del elenco local. Hubo intercambio de cuchillos, puñales y otras armas entre los ‘aficionados’ y la tensión no cesó.

Nolberto Ararat suspendió el partido a la espera de la decisión que podía tomar sobre la continuidad o finalización del compromiso. Fernando Jaramillo, presidente de la DIMAYOR se pronunció sobre lo sucedido en donde sentenció que no se jugará lo que resta del encuentro y las posibles medidas que tomará el ente frente a los violentos hechos.

LAS MEDIDAS QUE TOMARÁ LA DIMAYOR FRENTE A LOS HECHOS

En el programa de Win Sports +, “Despierta Win”, Fernando Jaramillo fue protagonista. En entrevista, el presidente de la DIMAYOR afirmó que, “no se concibe la violencia en el fútbol de esa manera, además con tanta gente armada con armas blancas. Yo creo que este es un campanazo de alerta para todos. Creo que tenemos que reaccionar sobre este tema y obviamente esto ha pasado durante las últimas dos semanas”.

Posteriormente, explicó que, “definitivamente este ha desbordado muchos temas y tenemos que actuar entre todos los responsables. Esto es corresponsabilidades en donde no hay que señalar con el dedo sobre quién es el responsable”. Sobre las medidas, sentenció, “tenemos que cambiar nuestra aproximación. Hubo una aproximación del diálogo, de incluir otros actores que no estaban como las barras, de tomar medidas educativas y creo que esto no está funcionando. Debemos tomar medidas más drásticas”.

Reveló cuáles serían esas, por lo menos para preservar la seguridad de asistentes, “primero, plenamente la identificación. Con esto estamos trabajando con el Ministerio del Deporte a través de las tiqueteras para identificar plenamente las personas que acceden y comprar una boleta para ingresar al estadio. Segundo, con las autoridades locales, la Policía es nuestro aliado natural para el espectáculo y también las Alcaldías. Hay que trabajar en la plena identificación de estas personas para judicializarlas”.

Sobre este tercer tema confirmó que, “lo que no puede pasar es que estos hechos que son evidentes y que son hechos públicos porque todo el mundo los vio y de alguna manera no tengan ninguna consecuencia jurídica. Estas personas tienen que ser judicializadas y de manera ejemplar para que esto no siga sucediendo para que no puedan volver a un estadio”.