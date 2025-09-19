Dimayor anunció cambios en la programación de las fechas 14 y 15 de Liga Betplay

Este viernes 19 de septiembre, Dimayor anunció cambios de última hora en algunos partidos de las fechas 14 y 15 de la Liga Betplay 2025-II, pues en el comunicado oficial dio a conocer que se presentaron "diferentes motivos de fuerza mayor".

Se ha vuelto una constante que Dimayor deba correr algunos compromisos por casos extraordinarios que se presentan a último momento, y justo esto fue lo que comunicó, sin presentar expresamente los motivos por los cuales se modificaron los horarios de disputa.

Programación de la fecha 14 de la Liga Betplay

Viernes 3 de octubre

Deportivo Cali vs Deportivo Pereira

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Sábado 4 de octubre

Envigado vs Atlético Bucaramanga

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Polideportivo Sur

Unión Magdalena vs Águilas Doradas

Hora: 4:10 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Domingo 5 de octubre

Deportivo Pasto vs Alianza FC

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Junior vs Deportes Tolima

Hora: 5:15 p.m.

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez

Boyacá Chicó vs Atlético Nacional

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: La Independencia

Lunes 6 de octubre

La Equidad vs Once Caldas

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Martes 7 de octubre

Millonarios vs América de Cali

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: El Campín

Miércoles 8 de octubre

Alianza FC vs Fortaleza CEIF

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Bello Horizonte - Rey Pelé

Por definir

Independiente Medellín vs Santa Fe

Estadio: Atanasio Girardot