Balón de la Liga Betplay 2025
Camila Díaz - RCN Radio y Pes Logos
Liga Betplay
Actualizado:
Vie, 19/09/2025 - 14:32

Dimayor anunció cambios en la programación de las fechas 14 y 15 de Liga Betplay

Estas jornadas se llevarán a cabo durante el primero y segundo fin de semana de octubre.

Este viernes 19 de septiembre, Dimayor anunció cambios de última hora en algunos partidos de las fechas 14 y 15 de la Liga Betplay 2025-II, pues en el comunicado oficial dio a conocer que se presentaron "diferentes motivos de fuerza mayor".

Se ha vuelto una constante que Dimayor deba correr algunos compromisos por casos extraordinarios que se presentan a último momento, y justo esto fue lo que comunicó, sin presentar expresamente los motivos por los cuales se modificaron los horarios de disputa.

Programación de la fecha 14 de la Liga Betplay

Viernes 3 de octubre

Deportivo Cali vs Deportivo Pereira
Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Deportivo Cali

Sábado 4 de octubre

Envigado vs Atlético Bucaramanga
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Polideportivo Sur

Unión Magdalena vs Águilas Doradas
Hora: 4:10 p.m.
Estadio: Sierra Nevada

Domingo 5 de octubre

Deportivo Pasto vs Alianza FC
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Departamental Libertad

Junior vs Deportes Tolima
Hora: 5:15 p.m.
Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez

Boyacá Chicó vs Atlético Nacional
Hora: 7:30 p.m.
Estadio: La Independencia

Lunes 6 de octubre

La Equidad vs Once Caldas
Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo

Martes 7 de octubre

Millonarios vs América de Cali
Hora: 7:30 p.m.
Estadio: El Campín

Miércoles 8 de octubre

Alianza FC vs Fortaleza CEIF
Hora: 8:10 p.m.
Estadio: Bello Horizonte - Rey Pelé

Por definir

Independiente Medellín vs Santa Fe
Estadio: Atanasio Girardot

Además, Dimayor confirmó que habrá cambios en la fecha 15 de la Liga Betplay, que se disputará el fin de semana siguiente, y entre las modificaciones se tuvo en cuenta a los equipos que jugarán a mitad de semana, para brindarles las 72 horas de descanso reglamentarias.

Programación de la fecha 14 de la Liga Betplay

Sábado 11 de octubre

Deportes Tolima vs Envigado
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro

América de Cali vs La Equidad
Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero

Domingo 12 de octubre

Independiente Santa Fe vs Alianza FC
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: El Campín

Atlético Bucaramanga vs Unión Magdalena
Hora: 4:10 p.m.
Estadio: Américo Montanini

Alianza FC vs Junior
Hora: 6:20 p.m.
Estadio: Armando Maestre Pavajeau

Águilas Doradas vs Deportivo Pasto
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Alberto Grisales

Lunes 13 de octubre

Once Caldas vs Independiente Medellín
Hora: 5:15 p.m.
Estadio: Palogrande

Fortaleza CEIF vs Boyacá Chicó
Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo

Martes 14 de octubre

Atlético Nacional vs Deportivo Cali
Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot

Miércoles 15 de octubre

Deportivo Pereira vs Millonarios
Hora: 6:20 p.m.
Estadio: Centenario de Armenia

Se espera que en unos días Dimayor haga oficial la reprogramación del juego entre Independiente Medellín y Santa Fe por la fecha 14 de la Liga Betplay, pues es el único que quedó sin fecha ni horario definido.

Fuente
Antena 2
