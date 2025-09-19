Actualizado:
Vie, 19/09/2025 - 14:32
Dimayor anunció cambios en la programación de las fechas 14 y 15 de Liga Betplay
Estas jornadas se llevarán a cabo durante el primero y segundo fin de semana de octubre.
Este viernes 19 de septiembre, Dimayor anunció cambios de última hora en algunos partidos de las fechas 14 y 15 de la Liga Betplay 2025-II, pues en el comunicado oficial dio a conocer que se presentaron "diferentes motivos de fuerza mayor".
Se ha vuelto una constante que Dimayor deba correr algunos compromisos por casos extraordinarios que se presentan a último momento, y justo esto fue lo que comunicó, sin presentar expresamente los motivos por los cuales se modificaron los horarios de disputa.
Programación de la fecha 14 de la Liga Betplay
Viernes 3 de octubre
Deportivo Cali vs Deportivo Pereira
Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Deportivo Cali
Sábado 4 de octubre
Envigado vs Atlético Bucaramanga
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Polideportivo Sur
Unión Magdalena vs Águilas Doradas
Hora: 4:10 p.m.
Estadio: Sierra Nevada
Domingo 5 de octubre
Deportivo Pasto vs Alianza FC
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Departamental Libertad
Junior vs Deportes Tolima
Hora: 5:15 p.m.
Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez
Boyacá Chicó vs Atlético Nacional
Hora: 7:30 p.m.
Estadio: La Independencia
Lunes 6 de octubre
La Equidad vs Once Caldas
Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo
Martes 7 de octubre
Millonarios vs América de Cali
Hora: 7:30 p.m.
Estadio: El Campín
Miércoles 8 de octubre
Alianza FC vs Fortaleza CEIF
Hora: 8:10 p.m.
Estadio: Bello Horizonte - Rey Pelé
Por definir
Independiente Medellín vs Santa Fe
Estadio: Atanasio Girardot
Además, Dimayor confirmó que habrá cambios en la fecha 15 de la Liga Betplay, que se disputará el fin de semana siguiente, y entre las modificaciones se tuvo en cuenta a los equipos que jugarán a mitad de semana, para brindarles las 72 horas de descanso reglamentarias.
Programación de la fecha 14 de la Liga Betplay
Sábado 11 de octubre
Deportes Tolima vs Envigado
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro
América de Cali vs La Equidad
Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero
Domingo 12 de octubre
Independiente Santa Fe vs Alianza FC
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: El Campín
Atlético Bucaramanga vs Unión Magdalena
Hora: 4:10 p.m.
Estadio: Américo Montanini
Alianza FC vs Junior
Hora: 6:20 p.m.
Estadio: Armando Maestre Pavajeau
Águilas Doradas vs Deportivo Pasto
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Alberto Grisales
Lunes 13 de octubre
Once Caldas vs Independiente Medellín
Hora: 5:15 p.m.
Estadio: Palogrande
Fortaleza CEIF vs Boyacá Chicó
Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo
Martes 14 de octubre
Atlético Nacional vs Deportivo Cali
Hora: 7:30 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot
Miércoles 15 de octubre
Deportivo Pereira vs Millonarios
Hora: 6:20 p.m.
Estadio: Centenario de Armenia
Se espera que en unos días Dimayor haga oficial la reprogramación del juego entre Independiente Medellín y Santa Fe por la fecha 14 de la Liga Betplay, pues es el único que quedó sin fecha ni horario definido.
La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar que por diferentes motivos de fuerza mayor, las fechas 14 y 15 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2025 se jugarán de la siguiente manera— DIMAYOR (@Dimayor) September 19, 2025
👉… pic.twitter.com/T2e52LkORe
