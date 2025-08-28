Dimayor anunció dos cambios para la Liga BetPlay; cuatro equipos afectados

Dimayor anunció programación de la fecha 9 en la Liga BetPlay; hay dos cambios

La entidad que regula el fútbol colombiano reprogramó el día de dos partidos, donde el juego entre Independiente Santa Fe y Once Caldas no se llevará a cabo este domingo, sino que se disputará el lunes 1 de septiembre en el Estadio El Campín a partir de las 7:30 de la noche.

El duelo entre el ‘León’ y el conjunto blanco de Manizales tuvo esta modificación por temas logísticos en el escenario deportivo, ya que hay conciertos de Silvestre Dangond en El Campín el viernes 29 y sábado 30 de agosto.

Por otro lado, el duelo entre La Equidad y Deportivo Pasto, pactado a disputarse el sábado 30 de agosto, ahora se jugará el domingo 31 desde las 6:20 de la tarde en el Estadio Metropolitano de Techo.