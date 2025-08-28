Actualizado:
Jue, 28/08/2025 - 16:51
Dimayor anunció dos cambios para la Liga BetPlay; cuatro equipos afectados
La entidad que regula el fútbol colombiano dio a conocer la información.
Continúan las acciones del fútbol colombiano, donde algunos equipos afrontan esta semana partidos de la Copa BetPlay y se alistan también para lo que será una nueva fecha de la liga que se llevará a cabo este fin de semana.
Una seguidilla de partidos que en algunos casos no se disputarán como estaban pactados desde un principio, pues la Dimayor hace poco anuncio cambios en dos partidos de la fecha 9 de Liga BetPlay 2025-II.
Lea también: Importante llamado; arquero de Liga BetPlay es convocado para jugar las Eliminatorias
En otras noticias: ¿habrá grandes novedades en la convocatoria de la Selección Colombia?
Dimayor anunció programación de la fecha 9 en la Liga BetPlay; hay dos cambios
La entidad que regula el fútbol colombiano reprogramó el día de dos partidos, donde el juego entre Independiente Santa Fe y Once Caldas no se llevará a cabo este domingo, sino que se disputará el lunes 1 de septiembre en el Estadio El Campín a partir de las 7:30 de la noche.
El duelo entre el ‘León’ y el conjunto blanco de Manizales tuvo esta modificación por temas logísticos en el escenario deportivo, ya que hay conciertos de Silvestre Dangond en El Campín el viernes 29 y sábado 30 de agosto.
Por otro lado, el duelo entre La Equidad y Deportivo Pasto, pactado a disputarse el sábado 30 de agosto, ahora se jugará el domingo 31 desde las 6:20 de la tarde en el Estadio Metropolitano de Techo.
Programación completa de la fecha 9 en la Liga BetPlay
Viernes 29 de agosto:
- Junior vs Llaneros – 6:00 p. m. (Metropolitano Roberto Meléndez)
- Águilas Doradas vs Millonarios – 8:10 p. m. (Alberto Grisales)
Sábado 30 de agosto:
- Boyacá Chicó vs Unión Magdalena – 2:00 p. m. (La Independencia)
- Deportivo Pereira vs Atlético Bucaramanga – 6:20 p. m. (Centenario de Armenia)
- Deportivo Cali vs Independiente Medellín – 8:30 p. m. (Deportivo Cali)
Domingo 31 de agosto:
- Atlético Nacional vs Envigado – 2:00 p. m. (Atanasio Girardot)
- Alianza FC vs América de Cali – 4:10 p. m. (Armando Maestre Pavajeau)
- Deportes Tolima vs Fortaleza – 6:20 p. m. (Manuel Murillo Toro
- La Equidad vs Deportivo Pasto – 4:10 p. m. (Metropolitano de Techo).
Lunes 1 de septiembre:
- Santa Fe vs Once Caldas – 8:30 p. m. (El Campín)
Fuente
Antena 2