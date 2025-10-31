Actualizado:
Dimayor anunció fecha y sede del Boyacá Chicó vs. América de Cali
El partido por fin tiene estadio para llevarse a cabo.
Había mucha expectativa en el fútbol colombiano de saber cuándo se jugaría el partido entre Boyacá Chicó y el América de Cali correspondiente a la fecha 18 de la presente Liga BetPlay, pues luego de no poderse disputar en El Campín el pasado jueves 30 de octubre como estaba previsto por la Dimayor, la entidad que regula el fútbol colombiano modificó el calendario de sus competencias.
Con el objetivo de que todos los clubes estén al día en el calendario faltando las últimas dos fechas de la Liga BetPlay y generar mayor transparencia a los equipos que buscan acceder a la fase de los cuadrangulares, la Dimayor decidió aplazar todos los partidos de la fecha 19 al no poder disputarse el duelo entre Chicó y América.
América ya sabe dónde y cuándo jugará su partido contra Boyacá Chicó
La Dimayor anunció este viernes 31 de octubre que el partido de la fecha 18 se llevará a cabo el próximo jueves 6 de noviembre en el Estadio La Independencia de la ciudad de Tunja, un recinto deportivo que en su momento no pudo ser utilizado por un evento relacionado a la Fiesta de la Cosecha.
Se buscaron otras sedes para que se pudiera llevar a cabo el partido en esta semana, pero no fue posible coordinar el tema, donde aspectos de seguridad, logística y también traslados impidieron realizar el encuentro deportivo.
América de Cali sí tendrá acción este fin de semana
Según fuentes cercanas al equipo escarlata, 10 ciudades fueron descartadas para coordinar el partido contra Boyacá Chicó, el cual obligó a la Dimayor a mover todo su calendario, incluyendo los partidos de ida de las semifinales de la Copa BetPlay 2025.
América de Cali enfrentará a Nacional el próximo domingo 2 de noviembre en el Estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, juego de ida de una de las semifinales de la Copa BetPlay que tendría su juego de vuelta hasta que acabe la fase de todos contra todos de la liga, teniendo como fecha tentativa el jueves 13 de noviembre.
