Dimayor anunció fecha y sede del Boyacá Chicó vs. América de Cali

Había mucha expectativa en el fútbol colombiano de saber cuándo se jugaría el partido entre Boyacá Chicó y el América de Cali correspondiente a la fecha 18 de la presente Liga BetPlay, pues luego de no poderse disputar en El Campín el pasado jueves 30 de octubre como estaba previsto por la Dimayor, la entidad que regula el fútbol colombiano modificó el calendario de sus competencias.

Con el objetivo de que todos los clubes estén al día en el calendario faltando las últimas dos fechas de la Liga BetPlay y generar mayor transparencia a los equipos que buscan acceder a la fase de los cuadrangulares, la Dimayor decidió aplazar todos los partidos de la fecha 19 al no poder disputarse el duelo entre Chicó y América.

Lea también: DIMAYOR confirmó programación de la Fecha 19 de Liga BetPlay tras cambios