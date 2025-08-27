Actualizado:
Dimayor anunció la reprogramación de partidos de Liga y Copa Betplay
Varios factores han influido en que el calendario de la Dimayor sufra modificaciones casi a última hora.
Los tres torneos profesionales organizados por Dimayor han sufrido algunas modificaciones debido a diferentes situaciones, y ahora, en plenos octavos de final de Copa Betplay se confirmó el aplazamiento de un juego, el cual hizo que también se cambiara el horario de un partido de Liga Betplay del fin de semana.
Dimayor reprogramó dos partidos de Deportivo Pasto
Dimayor anunció que el partido Deportivo Pasto vs Once Caldas, por la ida de octavos de final de Copa Betplay, programado inicialmente para el martes 26 de agosto, finalmente se disputará el jueves 28 a partir de las 7:30 p. m. en el Libertad. El motivo es que la delegación del cuadro visitante no pudo aterrizar en la capital nariñense.
En consecuencia, se tuvo que mover un partido de la novena fecha de la Liga Betplay, pues La Equidad vs Deportivo Pasto, inicialmente el sábado 30 en Techo, se corrió para el domingo 31 a las 6:20 de la tarde. La razón corre debido a que es obligatorio que los pastusos cumplan con al menos 72 horas de descanso.
Otro partido de la fecha 9 sería aplazado
No obstante, se queda a la espera de la posible reprogramación de otro partido de la novena fecha de la Liga Betplay, y justamente se trata del encuentro de Once Caldas, que tendrá que visitar a Independiente Santa Fe en El Campín el domingo 31 de agosto a las 8:30 p. m.
¿Por qué sería aplazado Santa Fe vs Once Caldas?
El partido entre Independiente Santa Fe y Once Caldas podría moverse debido a que el estadio El Campín albergará un concierto en la noche anterior al juego y es posible que no haya tiempo suficiente para desmontar la tarima.
En ese caso, Dimayor analiza posibles fechas para reprogramar el partido entre Cardenales y Albos. Eso sí, la 'pelota' en este momento la tiene la administradora de El Campín, quien esperará un poco más para definir si es realmente necesario reprogramar el juego.
Cabe recordar que actualmente hay cuatro partidos aplazados de fechas anteriores de Liga Betplay, y el objetivo de Dimayor es no mover más el calendario. Además, en Copa Betplay los juegos no están a la par, pues mientras algunos jugaron el martes la ida de octavos, otros apenas salieron de la fase 1B.
