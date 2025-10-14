Cargando contenido

Medellín vs Santa Fe - Liga Betplay 2025-II
Mar, 14/10/2025 - 12:22

Dimayor anunció nueva fecha y hora para Medellín vs Santa Fe

El partido debe jugarse en el Atanasio Girardot y corresponde a la decimocuarta jornada.

Dimayor ha tenido que seguir moviendo su calendario. Pese a que a inicio de semestre realizó una programación de las 19 primeras jornadas de fase regular, varios partidos se han movido forzozamente por diversos motivos.

Uno de los juegos recientes que sufrió un cambio fue el que confronta a Independiente Medellín con Independiente Santa Fe por la decimocuarta jornada liguera. Un evento en el estadio Atanasio Girardot obligó al aplazamiento.

Pues bien, luego de un par de semanas de la postergación del partido, Dimayor comunicó la nueva fecha de disputa de Medellín vs Santa Fe, la cual ya era un 'secreto a voces', pero se oficializó hasta la mañana de este martes 14 de octubre.

¿Cuándo y a qué hora se juega Medellín vs Santa Fe?

El partido Medellín vs Santa Fe por la fecha 14 de la Liga Betplay 2025-II se disputará el próximo lunes 20 de octubre a partir de las 8:10 p. m. en el estadio Atanasio Girardot, poniendo así el certamen al día, pues de momento este es el único juego pendiente.

Debido a que este partido quedó para el lunes 20, Dimayor movió el partido de Santa Fe del fin de semana, pues ya no visitará a Boyacá Chicó el sábado 18 sino el viernes 17 de octubre en el estadio La Independencia, esto con el propósito de darle a la plantilla del León el tiempo suficiente de descanso.

Medellín vs Santa Fe se ha jugado seis veces en 2025

El partido entre antioqueños y bogotanos se ha disputado cinco veces en este 2025, y el 20 de octubre llegará a su sexto juego. Uno por fase regular, dos por la final del primer semestre y dos por cuartos de final de Copa Betplay, han dejado un balance de dos victorias para cada uno, un empate y un título para el León.

Se espera que luego de la realización de este evento, no haya mas partidos postergados en lo corrido de la Liga Betplay del segundo semestre, y se pueda cumplir con la programación pactada inicialmente de cara a cuadrangulares y finales.

