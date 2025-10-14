Dimayor anunció nueva fecha y hora para Medellín vs Santa Fe

Dimayor ha tenido que seguir moviendo su calendario. Pese a que a inicio de semestre realizó una programación de las 19 primeras jornadas de fase regular, varios partidos se han movido forzozamente por diversos motivos.

Uno de los juegos recientes que sufrió un cambio fue el que confronta a Independiente Medellín con Independiente Santa Fe por la decimocuarta jornada liguera. Un evento en el estadio Atanasio Girardot obligó al aplazamiento.

Pues bien, luego de un par de semanas de la postergación del partido, Dimayor comunicó la nueva fecha de disputa de Medellín vs Santa Fe, la cual ya era un 'secreto a voces', pero se oficializó hasta la mañana de este martes 14 de octubre.

¿Cuándo y a qué hora se juega Medellín vs Santa Fe?

El partido Medellín vs Santa Fe por la fecha 14 de la Liga Betplay 2025-II se disputará el próximo lunes 20 de octubre a partir de las 8:10 p. m. en el estadio Atanasio Girardot, poniendo así el certamen al día, pues de momento este es el único juego pendiente.