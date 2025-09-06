Actualizado:
Sáb, 06/09/2025 - 08:30
Dimayor anunció que un 'clásico' de la fecha 10 cambia de horario
La fecha de clásicos de la Liga Betplay inició el viernes pasado y se extenderá hasta el domingo 7 de septiembre.
Este sábado 6 de septiembre continúa la fecha 10 de la Liga Betplay 2025-II que corresponde a la jornada de duelos regionales. En total habrá cuatro partidos, pero Dimayor ya notificó que uno de ellos cambia de horario por fuerza mayor.
Liga Betplay: partido de HOY cambia de horario
El partido entre Atlético Bucaramanga y Alianza FC, programado inicialmente para este sábado 6 de septiembre a las 2:00 p. m. cambia de horario y se disputará ahora desde las 3:30 de la tarde. La razón corre por un problema logístico del equipo Vallenato en su llegada a la capital santandereana.
Según se pudo interpretar en el comunicado que emitió Dimayor, el avión que transportaba a la delegación de Alianza FC tuvo un problema con el aterrizaje, por lo que fue necesario volver a Bogotá y aterrizar horas más tarde en Bucaramanga.
Dimayor informó textualmente que "en un primer intento fallido de aterrizaje, el equipo vallenato fue devuelto a Bogotá, posteriormente tras la cancelación del vuelo, tuvo que esperar hasta la noche para poder llegar a Bucaramanga, lo que hizo que por fuerza mayor se deba mover la hora del encuentro".
Este sábado a las 3:30 p. m. está programada una de las semifinales de la Liga Betplay Femenina, entre Orsomarso e Independiente Santa Fe, la cual, pese al movimiento del partido de Bucaramanga y Alianza, no sufrirá modificaciones en su programación y se podrá ver a través de Win Play y Señal Colombia.
Dificultades en la fecha de clásicos de la Liga Betplay
Este no es el primer inconveniente que ocurre en la décima fecha de la Liga Betplay, pues en la noche anterior se tuvo que disputar el partido entre Deportivo Pasto y Boyacá Chicó sin VAR debido a problemas con el ingreso de los equipos tecnológicos a la capital nariñense.
Resultados de la décima fecha de la Liga Betplay
Hasta ahora se han disputado dos partidos de la décima fecha de Liga Betplay con resultados favorables para los locales, pues Deportivo Pasto venció 2-0 a Boyacá Chicó en el Libertad y Once Caldas le ganó 1-0 a Deportivo Pereira en Palogrande.
La jornada de este sábado se completará con los partidos Bucaramanga vs Alianza, Llaneros vs Tolima, Unión Magdalena vs Junior y Millonarios vs Santa Fe.
La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑, se permite informar el cambio de horario del partido entre @ABucaramanga y @AlianzaFc_ofic. El encuentro programado originalmente para las 2:00 p.m. pasará ahora a… pic.twitter.com/Zhdb7XcBoD— DIMAYOR (@Dimayor) September 6, 2025
