Dimayor anunció que un 'clásico' de la fecha 10 cambia de horario

Este sábado 6 de septiembre continúa la fecha 10 de la Liga Betplay 2025-II que corresponde a la jornada de duelos regionales. En total habrá cuatro partidos, pero Dimayor ya notificó que uno de ellos cambia de horario por fuerza mayor.

Liga Betplay: partido de HOY cambia de horario

El partido entre Atlético Bucaramanga y Alianza FC, programado inicialmente para este sábado 6 de septiembre a las 2:00 p. m. cambia de horario y se disputará ahora desde las 3:30 de la tarde. La razón corre por un problema logístico del equipo Vallenato en su llegada a la capital santandereana.

Según se pudo interpretar en el comunicado que emitió Dimayor, el avión que transportaba a la delegación de Alianza FC tuvo un problema con el aterrizaje, por lo que fue necesario volver a Bogotá y aterrizar horas más tarde en Bucaramanga.

Dimayor informó textualmente que "en un primer intento fallido de aterrizaje, el equipo vallenato fue devuelto a Bogotá, posteriormente tras la cancelación del vuelo, tuvo que esperar hasta la noche para poder llegar a Bucaramanga, lo que hizo que por fuerza mayor se deba mover la hora del encuentro".