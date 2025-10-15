Dimayor aplazaría Millonarios vs Bucaramanga de la fecha 16, ¿por qué?

Dimayor hizo algunos ajustes a las programaciones de las más recientes fechas de la Liga Betplay, y ahora es probable que haga lo mismo para la jornada 16, en la que se enfrentan Millonarios FC y Atlético Bucaramanga en El Campín, partido que puede ser postergado.

La razón por la que Millonarios - Bucaramanga podría ser postergado

La Comisión Local de Fútbol de Bogotá solicitó a Dimayor que reprograme el partido entre Millonarios y Atlético Bucaramanga, pues este debe disputarse el domingo 19 de octubre, mismo día en que se realizarán las Elecciones de los Consejos de Juventud.

El encuentro que reúne a los Embajadores con los Leopardos se disputará en el Estadio El Campín el domingo 19 a partir de las 8:30 p. m., momento en el cual habrán cerrado las urnas para las mencionadas elecciones, pero la solicitud de reprogramación pasa por el pie de fuerza.

Pues la Comisión Local considera que no hay fuerza pública suficiente para atender los dos eventos, y desde ya Dimayor analiza en qué espacio del calendario ubicar el partido Millonarios - Bucaramanga.