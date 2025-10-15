Actualizado:
Mié, 15/10/2025 - 09:37
Dimayor aplazaría Millonarios vs Bucaramanga de la fecha 16, ¿por qué?
Albiazules y Leopardos se alistan para medirse en el Estadio El Campín.
Dimayor hizo algunos ajustes a las programaciones de las más recientes fechas de la Liga Betplay, y ahora es probable que haga lo mismo para la jornada 16, en la que se enfrentan Millonarios FC y Atlético Bucaramanga en El Campín, partido que puede ser postergado.
Puede leer: Tres equipos ya están eliminados de la Liga Betplay 2025-II
La razón por la que Millonarios - Bucaramanga podría ser postergado
La Comisión Local de Fútbol de Bogotá solicitó a Dimayor que reprograme el partido entre Millonarios y Atlético Bucaramanga, pues este debe disputarse el domingo 19 de octubre, mismo día en que se realizarán las Elecciones de los Consejos de Juventud.
El encuentro que reúne a los Embajadores con los Leopardos se disputará en el Estadio El Campín el domingo 19 a partir de las 8:30 p. m., momento en el cual habrán cerrado las urnas para las mencionadas elecciones, pero la solicitud de reprogramación pasa por el pie de fuerza.
Pues la Comisión Local considera que no hay fuerza pública suficiente para atender los dos eventos, y desde ya Dimayor analiza en qué espacio del calendario ubicar el partido Millonarios - Bucaramanga.
La reprogramación no necesariamente implica que el juego Millonarios vs Bucaramanga se efectúe días después, sino que se podría mover para un día antes, tal como ya ocurrió con el clásico vallecaucano entre Deportivo Cali y América.
Cabe recordar que el partido Cali vs América -también de la fecha 16-, estaba programado para el 19 de octubre, pero la Alcaldía acató las recomendaciones logísticas y lo puso finalmente el sábado 18 en Palmaseca, justamente pensando en las Elecciones.
Le puede interesar: Dimayor anunció nueva fecha y hora para Medellín vs Santa Fe
¿Cuándo se confirma la nueva fecha de Millonarios vs Bucaramanga?
Aún no es oficial que se mueva el partido Millonarios vs Atlético Bucaramanga de la fecha 16, pero en caso de que Dimayor considere hacer el movimiento, tendrá plazo para notificarlo hasta el viernes 17 de octubre, dos días antes de la programación original.
En lo deportivo, Millonarios FC marcha decimocuarto de la Liga Betplay con 17 puntos, y Bucaramanga aparece primero -ya clasificado- con 30 unidades.
Fuente
Antena 2