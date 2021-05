Dimayor busca alternativas para jugar Cali Vs. Tolima y el final de la Liga BetPlay

La continuidad de la Liga BetPlay Dimayor está en duda después de que no se haya podido disputar el partido entre Deportivo Cali contra Deportes Tolima por la vuelta de los cuartos de final. El encuentro se ha programado en dos ocasiones y se tiene estipulado que se desarrolle este viernes 14 de mayo.

Sin embargo, no hay certeza de que el compromiso se realice debido a la difícil situación de orden público por la que atraviesa Colombia y en especial el departamento del Valle del Cauca.

Fernando Jaramillo presidente de la División Mayor del Fútbol Profesional colombiano afirmó en diálogo con el Súper Combo del Deporte de Radio Red de RCN Radio en Cali si bien el partido está programado para este viernes, los equipos y la Dimayor están atentos al desarrollo de las protestas y al reunión que llevarán a cabo este martes el Comité Local de Fútbol y la Alcaldía de de Palmira.

“Está programado para el viernes, pero hay que ver cómo se desarrolla todo, lo que sí tenemos que ver, es que, si se juega, las autoridades tienen que darles las garantías, el partido está represando todo, pero estamos en contacto con el Cali para ver qué alternativas hay, porque sabemos de la situación que se está viviendo en el Valle del Cauca y tenemos que ser consciente de eso, la idea es jugar, pero no podemos ser ajenos a lo que está sucediendo. Tenemos que trabajar muy cerca con el Cali para ver otras alternativas si es que no se puede hacer en el Valle”, indicó.

El directivo fue claro en señalar que no ve viable un nuevo aplazamiento del partido ante el apretado calendario de compromisos y la situación por la que atraviesa el país. Al mismo tiempo, abrió la puerta a que el encuentro se dispute en otra región de Colombia.

"Tenemos que ser conscientes de lo que pasa, no es fácil, creo que es el momento más complejo desde muchos puntos de vista para el tema del fútbol, desde el punto de vista de la pandemia y desde la realidad que estamos viviendo, tenemos que ser flexibles, tenemos que ser creativos, colaborar todos, entender la situación y con base en todas esas variables tomar la mejor decisión posible. Espero poder realizarlo el viernes, ya sea en Palmira o en otro sitio de Colombia”.

Finalmente, aclaró que al interior de la Dimayor no se ha considerado la posibilidad de llevar la parte final de la Liga BetPlay a otro país. Esto ante los rumores que señalaban que se podría jugar las semifinales y finales en Estados Unidos.

"No, en este momento no lo hemos considerado, tenemos que enviar un mensaje de optimismo también, un mensaje de resiliencia, estar sintonizados con lo que está sucediendo, pero en este momento no es una opción terminar la Liga por fuera”, puntualizó.